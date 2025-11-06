Namesto Katičeve bodo za ministrico predlagali Andrejo Kokalj

Andreja Kokalj, ki jo bodo v stranki SD predlagali predsedniku vlade Robertu Golobu kot naslednico odstopljene ministrice Andreje Katič, je trenutno na Ministrstvu za pravosodje zaposlena kot državna sekretarka.

»Delovne izkušnje je pridobivala v pravosodju, raziskovalnem sektorju, lokalni samoupravi ter javnem sektorju. Leta 2016 je magistrirala na podiplomskem magistrskem študijskem programu teorija prava in države na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter pridobila naziv magistrica znanosti. Istega leta je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pridobila naziv magistrica obramboslovja,« lahko preberemo spletni strani Ministrstva na pravosodje.

In še: »Leta 2017 je opravila strokovni izpit za inšpektorja. Leta 2020 je pridobila potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Aktivna je bila tudi v nevladnem sektorju ter je še vedno članica različnih društev. Bila je tudi članica več svetov zavodov ter članica nadzornega odbora občine. Do imenovanja na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje je bila zaposlena na Komisiji za preprečevanje korupcije. Vrsto let je mediatorka. Prav tako je vrsto let sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.«

Andreja Kokalj je menda tudi velika ljubiteljica narave, še posebej gora.