Namesto Majdičevega mlina bodo stanovanja

RUŠITVENA DELA

Rušitvena dela v Kranju bodo predvidoma trajala dober mesec. Novi stanovanjski kompleks z 32 enotami naj bi bil končan spomladi 2028.

V Kranju so se začela rušitvena dela na območju Majdičevega mlina, ki ga je septembra 2022 skoraj povsem uničil požar. Podjetje Eltim bo na njegovem mestu zgradilo večstanovanjski objekt z 32 stanovanji, pri čemer bo moralo ohraniti značilno podobo in gabarite nekdanjega mlina. Gradnja naj bi bila končana spomladi 2028. Objekt je pomemben del industrijske zgodovine mesta, pravi kranjski župan Matjaž Rakovec. Ruševine so po požaru več let ostajale na območju ob vstopu v staro mestno jedro ter kazile podobo mesta in predstavljale varnostno tveganje za mimoidoče. Ohranili bomo značilno stavbno ...