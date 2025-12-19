Namesto vrtca je Katarina izbrala kmetijo (FOTO)

Kmetija Jakopič je družinska kmetija v Podpeči v občini Videm -Dobrepolje, na kateri dela in živi več generacij. Začetki segajo v začetek 20. stoletja, Janez Jakopič je prevzel domačijo pred natanko 10 leti. Takrat se mu je v zakonu z ženo Katarino rodil prvorojenec, danes ima Urban že 10 let. Potem so se jima rodili še Domen, Izak in danes štiriletna Maša, ki je trenutno najmlajša pri hiši. »Otroci so se nama rojevali na vsaki dve leti, in ker se je s tem kar lepo zavlekla moja porodniška, sem ostala naposled tudi jaz doma,« nam je povedala Katarina, ki se je na moževo kmetijo poročila že med študijem, med porodniško pa diplomirala in postala vzgojiteljica. Vendar pa v vrtcu ni oddelala niti enega dne.

Igra na rog

»Dejansko sem bila po prvi porodniški že kmalu na drugi, pa potem na tretji in četrti, vmes se je naša kmetija povečala, pokazale so se tudi priložnosti za dopolnilne dejavnosti, tako da za kaj drugega ni bilo več pravega časa. Rekla sem si, dajmo poskusit, in tako se je začelo potem to moje kmetovanje. Priložnosti so se odpirale druga za drugo, vmes smo zgradili novo sirarno in jo odprli pred natanko tremi leti, vse to pa me je povsem prevzelo,« nam je razodevala Katarina, ki ji danes povsem odgovarja, da je sama svoj šef, kot pravi, in da si lahko delo organizira čisto po svoje.

Katarina se odlično počuti v družbi živali v osrčju njihovega lepo urejenega hleva.

Mladi grški sir je eden njihovih bolj priljubljenih.

Nedavno smo jo lahko videli v oddaji Japajade šov, kjer se je med mladimi kmeticami, ki so sodelovale, uvrstila v četrtfinale. Zanjo so v prvi vrsti navijali mož Janez, tašča Anica in tast Anton, vsi otroci in številni prijatelji. Tudi člani Pihalne godbe, v kateri Katka, kot jo kličejo najbližji, igra francoski rog. Kar pomeni, da je za hobi občasno tudi glasbenica. Zanimivo pa je tudi to, da je bila Katka v glasbeni šoli sošolka glasbenika Dejana Vunjaka, ta pa je skupaj z Lucijo Vrankar vodil oddajo Japajade šov. Zanimivo je še, da so sprva za sodelovanje v oddaji nagovarjali Katarininega moža Janeza, a se za to ni odločil, potem pa sta Marija Merljak in Igor Ribič, bolj znan kot ribič Pepe, nagovorila njo.

Meljejo žita

Glavna dejavnost Jakopičevih je živinoreja. Ker pa se zavedajo, kako pomembna je kakovost mleka, veliko pozornosti namenjajo prehrani njihovih krav. Trenutno imajo v hlevu 140 glav živine, od tega je 60 krav molznic, nekaj je rjavih in nekaj črno-belih. »Vso krmo za živali pridelamo sami, kakovostne dodatke pa dokupimo. Nekaj naših živali se prosto pase. Mleko predelamo v okusne jogurte, skuto, mlade sire, maslo in kislo smetano, vse pa pod znakom izbrana kakovost. Druga pomembna dejavnost naše kmetije je pridelava krompirja. Sicer pa na naših njivah gojimo še žita, koruzo in sezonsko zelenjavo,« je povedal Janez Jakopič, ki se lahko pohvali, da imajo še dopolnilno dejavnost mlinarstvo, z mlinom na kamen pa v različne vrste moke, zdroba in kaše meljejo zgolj žita, ki jih pridelajo sami. »Zelo pomemben se nam zdi ravno stik s kupci, zato se ukvarjamo s trgovino od vrat do vrat,« je še povedala Katarina, ki je še kako ponosna, da se ponašajo z različnimi certifikati, ki potrjujejo njihovo zavezanost kakovosti ter domači pridelavi. Kot rečeno, pa pridelujejo več sort krompirja, ker pa imajo še nekaj gozda, ve že marsikdo, da lahko pri njih dobijo tudi drva.

Družina Jakopič v družbi župnika Martina Goloba na spomladanskem blagoslovu traktorjev

Katarina Jakopič s ponudbo svojih sirov na enem od priložnostnih dogodkov

Pa še to: Jakopičevi se ponašajo z moderno opremljenim hlevom z robotom, pri razvozu pridelkov pa rad priskoči na pomoč Janezov 74-letni oče Anton Jakopič, nekdanji župan občine Videm - Dobrepolje.