Dve leti zapora je kazen, na katero so prejšnji četrtek zaradi napada na policista Luko R. sredi Kočevja 13. julija letos na ljubljanskem okrožnem sodišču na dveletno zaporno kazen obsodili 25-letnega Marjana Grma. Ob priznanju krivde za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (požvižgal naj bi se na ukaze policista Luke R., da ustavi avto) ter še, da je policista z vozilom huje telesno poškodoval, je sprejel ponudbo tožilke Vanje Melnik. In to za prav tolikšno kazen, kot mu jo je na koncu izrekla sodnica Ana Klampfer Binder. V predlogu za podaljšanje pripora zoper Grma je tožilka izpostavila, da je »nevaren posameznik in je ob svojih ravnanjih izredno agresiven. Pri čemer pa se na posledice ne ozira. S svojim ravnanjem kritičnega dne pa ni ogrožal le življenja in telesa poškodovanega policista, ampak tudi drugih oseb, ki so bile na kraju.«

13. 7. 2026 Marjan Grm z avtom huje rani policista. 19. 11. 2026 Po obžalovanju in priznanju obsojen na zapor. 27. 11. 2026 Notranji minister prepričan, da je kazen prenizka.

Da je takšen sodni razplet »v posmeh vsem policistom, ki vsak dan tvegajo svoje življenje za to, da zagotavljajo varnost ljudi in premoženja«, je v odzivu včeraj zapisal notranji minister Franci Matoz. Prepričan je, da je kazen »nedvomno prenizka glede na težo kaznivega dejanja«. »Ne morem soglašati s kaznovalno politiko tožilstva, če za brutalni napad na policista, ki je imel za posledico hudo telesno poškodbo (lahko bi bila tudi smrt), predlaga kazen na spodnjem minimumu. Tožilka Vanja Melnik je po mojem mnenju predlagala prenizko kazen,« je zapisal. In se vprašal, kakšno sporočilo se s tem pošilja policistom in javnosti.

Tožilka Vanja Melnik je po mojem mnenju predlagala prenizko kazen.

»Storilec povratnik je želel z vozilom umoriti policista,« je poudaril Matoz in dodal, da bo od ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča zahteval izvedbo izrednega nadzora nad pravilnostjo ravnanja tožilstva v tej zadevi. Ob tem se sprašuje, kakšen bo tudi odziv generalne državne tožilke Katarine Bergant, ki da ima neposredno možnost in odgovornost za izvajanje kaznovalne politike. »Kako naj policija zagotavlja red in varnost na varnostno tveganih območjih z romsko problematiko ob umanjkanju stroge kaznovalne politike tožilstva?« je sklenil Matoz.