Napad na Fakulteto za strojništvo: ostro obsodili vpletenost teh treh profesorjev (FOTO)

Na vhodu v ljubljansko Fakulteto za strojništvo so ponoči neznanci stopnice pobarvali z rdečo barvo in ob tem na ograjo prav tako z rdečo napisali Stop genocidu.

Fakulteta je v današnji izjavi za javnost to dejanje ostro obsodila kot vandalizem. Poudarili so, da so ga prijavili pristojnim organom in da ga obravnavajo z vso resnostjo.

Dejanje je po njihovih dosedanjih ugotovitvah povezano »z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa, odobrenega in financiranega s strani Evropske unije«.

FOTO: Fakulteta za strojništvo

Pojasnili so, da v projektu sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove naknadne obdelave. Cilj projekta pa je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.

Izpostavili so, da je bil projekt odobren po uradnem postopku Evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU, medtem ko Fakulteta za strojništvo v vseh svojih dejavnostih dosledno spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo ter etična načela raziskovanja.

FOTO: Fakulteta za strojništvo

»Izražamo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj,« so dodali in poudarili, da projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo.

Izpostavili so še, da bo Fakulteta za strojništvo svoje delo tudi v prihodnje nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja, ki so temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.