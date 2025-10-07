Napad na Fakulteto za strojništvo: ostro obsodili vpletenost teh treh profesorjev (FOTO)

Na vhodu v ljubljansko Fakulteto za strojništvo so ponoči neznanci stopnice pobarvali z rdečo barvo in ob tem na ograjo prav tako z rdečo napisali Stop genocidu.
Fakulteta je v današnji izjavi za javnost to dejanje ostro obsodila kot vandalizem. Poudarili so, da so ga prijavili pristojnim organom in da ga obravnavajo z vso resnostjo.
Dejanje je po njihovih dosedanjih ugotovitvah povezano »z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa, odobrenega in financiranega s strani Evropske unije«.
Pojasnili so, da v projektu sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove naknadne obdelave. Cilj projekta pa je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.
Izpostavili so, da je bil projekt odobren po uradnem postopku Evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU, medtem ko Fakulteta za strojništvo v vseh svojih dejavnostih dosledno spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo ter etična načela raziskovanja.
»Izražamo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj,« so dodali in poudarili, da projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo.
Izpostavili so še, da bo Fakulteta za strojništvo svoje delo tudi v prihodnje nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja, ki so temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.
Lista demokratičnega študentstva je v javni objavi na facebooku ostro napadla ljubljansko Fakulteto za strojništvo. Obtožuje jo, da podpira »genocid in militarizacijo« ter opozarja, da »tudi če poskušate napise prekriti, vaša vpletenost ostaja«.
Poudarili so, da je zaradi oboroženih napadov po svetu vsak dan ogromno žrtev, v Palestini pa se po njihovem mnenju že dve leti odvija genocid. V takšnih razmerah, pravijo, ne morejo »nemoteno študirati«.
Fakulteto obtožujejo neposredne vpletenosti, ker bodo njeni profesorji med 21. in 24. oktobrom sodelovali na orožarskem sejmu SIDEC. Ta se uradno predstavlja kot prostor obrambnih inovacij, po njihovem pa v resnici povezuje akademsko sfero z vojaško-industrijskim kompleksom in odpira vrata podjetjem, ki sodelujejo z Izraelom.
Izpostavili so tri profesorje — Janka Slaviča, Francija Pušavca in Mihaela Sekavčnika — ki bodo na sejmu predstavili t. i. »platformo obrambe in varnosti«, namenjeno razvoju obrambnih in vesoljskih tehnologij.
Po mnenju Liste demokratičnega študentstva mir in varnost ne temeljita na razvijanju vojaških tehnologij, temveč na zavračanju vojnega gospodarstva. Kritični so tudi do sodelovanja prof. Slaviča v mednarodni zvezi IFToMM, kjer je prisoten profesor izraelskega Techniona, povezanega z obrambno industrijo.
Obenem opozarjajo na prisotnost podjetja Leonardo S.p.A., enega največjih evropskih orožarskih gigantov, ki ima po njihovih navedbah tesne povezave z izraelskimi podjetji in naj bi s svojimi dejavnostmi posredno sodeloval pri genocidu nad Palestinci.