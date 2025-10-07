  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VANADLIZEM

Napad na Fakulteto za strojništvo: ostro obsodili vpletenost teh treh profesorjev (FOTO)

Ponoči so neznanci stopnice pobarvali z rdečo barvo in ob tem na ograjo prav tako z rdečo napisali Stop genocidu.
FOTO: Fakulteta za strojništvo

FOTO: Fakulteta za strojništvo

FOTO: Fakulteta za strojništvo

FOTO: Fakulteta za strojništvo

FOTO: Fakulteta za strojništvo

FOTO: Fakulteta za strojništvo

FOTO: Fakulteta za strojništvo
FOTO: Fakulteta za strojništvo
FOTO: Fakulteta za strojništvo
STA, N. Č.
 7. 10. 2025 | 13:18
 7. 10. 2025 | 13:39
3:35
A+A-

Na vhodu v ljubljansko Fakulteto za strojništvo so ponoči neznanci stopnice pobarvali z rdečo barvo in ob tem na ograjo prav tako z rdečo napisali Stop genocidu.

Fakulteta je v današnji izjavi za javnost to dejanje ostro obsodila kot vandalizem. Poudarili so, da so ga prijavili pristojnim organom in da ga obravnavajo z vso resnostjo.

Dejanje je po njihovih dosedanjih ugotovitvah povezano »z napačnimi interpretacijami sodelovanja fakultete v evropskem raziskovalnem projektu SEAMAC, ki je del programa Obzorje Evropa, odobrenega in financiranega s strani Evropske unije«.

FOTO: Fakulteta za strojništvo
FOTO: Fakulteta za strojništvo

Pojasnili so, da v projektu sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami iz Nemčije in Izraela na področju 3D-tiskanja kovinskih materialov in njihove naknadne obdelave. Cilj projekta pa je prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij.

Izpostavili so, da je bil projekt odobren po uradnem postopku Evropske komisije, ki zagotavlja skladnost z etičnimi in pravnimi standardi EU, medtem ko Fakulteta za strojništvo v vseh svojih dejavnostih dosledno spoštuje slovensko in evropsko zakonodajo ter etična načela raziskovanja.

FOTO: Fakulteta za strojništvo
FOTO: Fakulteta za strojništvo

»Izražamo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj,« so dodali in poudarili, da projekt ostaja v celoti usmerjen v znanstveno-raziskovalno delo.

Izpostavili so še, da bo Fakulteta za strojništvo svoje delo tudi v prihodnje nadaljevala v duhu odprtosti, sodelovanja in spoštovanja, ki so temeljne vrednote Univerze v Ljubljani in evropske raziskovalne skupnosti.

Oster odziv

Lista demokratičnega študentstva je v javni objavi na facebooku ostro napadla ljubljansko Fakulteto za strojništvo. Obtožuje jo, da podpira »genocid in militarizacijo« ter opozarja, da »tudi če poskušate napise prekriti, vaša vpletenost ostaja«.

Poudarili so, da je zaradi oboroženih napadov po svetu vsak dan ogromno žrtev, v Palestini pa se po njihovem mnenju že dve leti odvija genocid. V takšnih razmerah, pravijo, ne morejo »nemoteno študirati«.

Fakulteto obtožujejo neposredne vpletenosti, ker bodo njeni profesorji med 21. in 24. oktobrom sodelovali na orožarskem sejmu SIDEC. Ta se uradno predstavlja kot prostor obrambnih inovacij, po njihovem pa v resnici povezuje akademsko sfero z vojaško-industrijskim kompleksom in odpira vrata podjetjem, ki sodelujejo z Izraelom.

Izpostavili so tri profesorje — Janka Slaviča, Francija Pušavca in Mihaela Sekavčnika — ki bodo na sejmu predstavili t. i. »platformo obrambe in varnosti«, namenjeno razvoju obrambnih in vesoljskih tehnologij.

Po mnenju Liste demokratičnega študentstva mir in varnost ne temeljita na razvijanju vojaških tehnologij, temveč na zavračanju vojnega gospodarstva. Kritični so tudi do sodelovanja prof. Slaviča v mednarodni zvezi IFToMM, kjer je prisoten profesor izraelskega Techniona, povezanega z obrambno industrijo.

Obenem opozarjajo na prisotnost podjetja Leonardo S.p.A., enega največjih evropskih orožarskih gigantov, ki ima po njihovih navedbah tesne povezave z izraelskimi podjetji in naj bi s svojimi dejavnostmi posredno sodeloval pri genocidu nad Palestinci.

 

Več iz teme

fakulteta za strojništvoUniverza v LjubljaniSlovenijavandalizemprotesti
ZADNJE NOVICE
15:02
Bulvar  |  Tuji trači
VEČNA LJUBEZEN

Žena Halida Bešlića po operaciji ni mogla več imeti otrok, a ločila ju je šele smrt

Njuna zveza je veljala za eno najtrdnejših na sceni.
7. 10. 2025 | 15:02
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA LAHKO NOČ

To je idealna temperatura za dober spanec

Nekaterim se bo zdela prenizka.
7. 10. 2025 | 15:00
14:56
Bulvar  |  Domači trači
GANJENA DO SOLZ

Jan Plestenjak poklical znano pevko in jo spravil v jok, razlog vas bo presenetil (VIDEO)

Oboževalcem je razkrila, kaj se je zgodilo.
7. 10. 2025 | 14:56
14:39
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Še kamen bi zajokal: deklica Marija izgubila bitko z rakom (FOTO)

Žal je bila zahrbtna bolezen močnejša ...
7. 10. 2025 | 14:39
14:25
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Šešku se je odprlo, Oblak junak tekme

Pred Slovenijo sta tekmi na Kosovu ter doma s Švico. Največ skrbi je zaradi forme osrednjih branilcev.
Nejc Grilc7. 10. 2025 | 14:25
14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Večina pozabi na to, preden gre na jesenske počitnice v tujino – vi ne smete!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Krompirjeve počitnice v Termah Ptuj

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Nova formulacija Ceresit Thermo Universal MULTI PRO – lepilo za fasado, ki postavlja nove standarde

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki