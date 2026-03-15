JAŠA JENULL

Napad na otroško sobo hčerke Jaše Jenulla je dejanje, ki je šlo predaleč, zgroženi so tako znani, kot neznani obrazi

Po včerajšnjem napadu na aktivista Jaša Jenulla, kateremu so neznani storilci z jajci obmetali okna stanovanja v ljubljanskem Savskem naselju in pri tem zadeli tudi sobico njegove hčerke, se danes vrstijo številni odzivi javnosti. Oglasilo se je kar nekaj zvenečih prijateljskih imen, med drugim tudi Asta Vrečko.
Jaša Jenull FOTO: Glas Ljudstva Glas Ljudstva
G. P.
 15. 3. 2026 | 09:15
Jaša Jenull je včeraj na družbenem omrežju Facebook objavil video, v katerem je povedal, da se je njegova mlajša hčerka igrala v svoji sobi, ko je zaslišala udarce ob okno. Po njegovih besedah so neznanci v okno metali jajca. Dogodek ga je vidno razburil, dejanje pa je označil za nedopustno in zaskrbljujoče. Poklical je policijo, ki je ob ogledu povedala, da so se podobni napadi z jajci v tem delu mesta že dogajali tudi v preteklosti. Izrazil je upanje, da storilce najdejo in predvsem, da gre le za lumparijo in ne organizirano politično dejanje, kot smo jim priča v zadnjem predvolilnem mesecu.

Jaši Jenullu napadli stanovanje: pokazal je, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Ljudje so zgroženi, incidentu so se posmehovali le redki radikalni nasprotniki

Pod njegovo objavo so se hitro zvrstili številni komentarji, med katerimi so mnogi dejanje obsodili – tudi tisti, ki z Jenullovimi političnimi stališči sicer ne soglašajo.

»Res da nisem na strani JJ, samo to početje je pa totalno mimo in nedopustno. Kaj je komu otrok kriv,« se glasi eden izmed najbolj podprtih komentarjev pod solidarno objavo Inštituta 8. Marec. »Takšna dejanja nimajo nobene zveze s političnim nestrinjanjem,« še nadaljuje. Drugi so opozorili, da politični spori nikakor ne bi smeli segati v zasebnost družin. »V Sloveniji ne rabimo bolnice, ampak umobolnico – vedno več norcev je zunaj. Lahko se prepiramo na Facebooku, a strašiti otroke in vandalizirati domove je šlo čez vse meje normale,« je zapisal še nekdo. Skupno mnenje večine komentatorjev je precej logično, in sicer, da je kritika politike legitimna, vendar nasilje ali ustrahovanje na domu posameznikov nikakor ne sme postati del javnega prostora.

Na incident se je odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je zapisala, da jo je dogodek močno pretresel. Dogodek je označila za nedopustno in skrajno nizkotno dejanje.

Po njenem mnenju je letošnja volilna kampanja dosegla novo dno, saj jo še veliko bolj kot prejšnja leta zaznamuje širjenje laži, sovraštvo, dezinformacije in osebni napadi. Ob tem je opozorila, da takšno ozračje spodbuja tudi sovražno vedenje v splošni družbi.Vrečko je dodala, da je bila podobnih napadov deležna tudi sama – med drugim naj bi jo neznanci prav tako obmetavali z jajci, žalili in ji grozili, tarča naj bi bila tudi njena družina. Ob tem je poudarila, da Jenull sploh ni politični funkcionar niti kandidat na volitvah, temveč le aktivist civilne družbe.

Na koncu objave je ljudi pozvala, naj se udeležijo volitev in ne dopustijo, da bi oblast prevzele politične sile, ki za dosego ciljev uporabljajo sovraštvo in ustrahovanje.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:41
Šport  |  Tekme
SKOKI

Domen Prevc pred Anžetom Laniškom najboljši v kvalifikacijah v Oslu

V Oslu bodo ob 13. uri še kvalifikacije za ženske, ki bodo imele tekmo nato ob 14.20, ob 16.10 se bodo nato za zmago pomerili še skakalci.
15. 3. 2026 | 10:41
10:20
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Ugledni hrvaški medij udaril: Se bodo v Sloveniji na oblast vrnili desni populisti, ki so nekoč državo že popeljali na pot »madžarizacije«?

Kako politične razmere en teden pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji vidiji Hrvati?
15. 3. 2026 | 10:20
10:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MAFIJSKI NAPAD

Poglejte, kako je videti rop nakita v vrednosti milijon in pol evrov v le 70 sekundah (VIDEO)

Oblasti so rop opisale kot »mafijski napad«.
15. 3. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Svet
MAJHNI, A HITRI

Športni avto za manj kot 10.000 evrov: igrača za velike fante

Pomanjšane replike prestižnih avtomobilov združujejo električni pogon, oblikovanje in nostalgijo.
15. 3. 2026 | 10:05
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
TILEN ARTAČ

Tilen, ljuba duša, bodi pameten

Bolje je hoditi po robu, nakazati, da bi lahko šel čez, pa tega ne storiš, pravi in še, da ustvarja toliko novih imitacij in likov, da bi težko ostal ujet v enem samem.
Petra Kalan15. 3. 2026 | 10:00
09:45
Bulvar  |  Domači trači
DENAR

Znane so ocene, koliko preživnine bo moral Luka Dončić mesečno plačevati svoji nekdanji zaročenki

Zahteva za preživnino, ki jo je vložila nekdanja zaročenka košarkarskega zvezdnika Luka Dončić, Anamaria Goltes, je sprožila veliko zanimanje javnosti in številna vprašanja o tem, kolikšen znesek bi lahko moral eden največjih zvezdnikov lige NBA mesečno plačevati za preživljanje njunih otrok.
15. 3. 2026 | 09:45

Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
