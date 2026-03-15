Napad na otroško sobo hčerke Jaše Jenulla je dejanje, ki je šlo predaleč, zgroženi so tako znani, kot neznani obrazi

Jaša Jenull je včeraj na družbenem omrežju Facebook objavil video, v katerem je povedal, da se je njegova mlajša hčerka igrala v svoji sobi, ko je zaslišala udarce ob okno. Po njegovih besedah so neznanci v okno metali jajca. Dogodek ga je vidno razburil, dejanje pa je označil za nedopustno in zaskrbljujoče. Poklical je policijo, ki je ob ogledu povedala, da so se podobni napadi z jajci v tem delu mesta že dogajali tudi v preteklosti. Izrazil je upanje, da storilce najdejo in predvsem, da gre le za lumparijo in ne organizirano politično dejanje, kot smo jim priča v zadnjem predvolilnem mesecu.

Ljudje so zgroženi, incidentu so se posmehovali le redki radikalni nasprotniki

Pod njegovo objavo so se hitro zvrstili številni komentarji, med katerimi so mnogi dejanje obsodili – tudi tisti, ki z Jenullovimi političnimi stališči sicer ne soglašajo.

»Res da nisem na strani JJ, samo to početje je pa totalno mimo in nedopustno. Kaj je komu otrok kriv,« se glasi eden izmed najbolj podprtih komentarjev pod solidarno objavo Inštituta 8. Marec. »Takšna dejanja nimajo nobene zveze s političnim nestrinjanjem,« še nadaljuje. Drugi so opozorili, da politični spori nikakor ne bi smeli segati v zasebnost družin. »V Sloveniji ne rabimo bolnice, ampak umobolnico – vedno več norcev je zunaj. Lahko se prepiramo na Facebooku, a strašiti otroke in vandalizirati domove je šlo čez vse meje normale,« je zapisal še nekdo. Skupno mnenje večine komentatorjev je precej logično, in sicer, da je kritika politike legitimna, vendar nasilje ali ustrahovanje na domu posameznikov nikakor ne sme postati del javnega prostora.

Na incident se je odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je zapisala, da jo je dogodek močno pretresel. Dogodek je označila za nedopustno in skrajno nizkotno dejanje.

Po njenem mnenju je letošnja volilna kampanja dosegla novo dno, saj jo še veliko bolj kot prejšnja leta zaznamuje širjenje laži, sovraštvo, dezinformacije in osebni napadi. Ob tem je opozorila, da takšno ozračje spodbuja tudi sovražno vedenje v splošni družbi.Vrečko je dodala, da je bila podobnih napadov deležna tudi sama – med drugim naj bi jo neznanci prav tako obmetavali z jajci, žalili in ji grozili, tarča naj bi bila tudi njena družina. Ob tem je poudarila, da Jenull sploh ni politični funkcionar niti kandidat na volitvah, temveč le aktivist civilne družbe.

Na koncu objave je ljudi pozvala, naj se udeležijo volitev in ne dopustijo, da bi oblast prevzele politične sile, ki za dosego ciljev uporabljajo sovraštvo in ustrahovanje.