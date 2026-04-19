Napad v trgovini pri Mariboru: zalotili so ga pri kraji, potem je udaril varnostnika

Policisti so v soboto nekaj pred 20. uro na območju mariborske občine obravnavali poskus roparske tatvine. Osumljena oseba, ki je želela trgovino zapustiti brez plačila izdelkov, je ob izhodu udarila varnostnika, izpustila predmete in pobegnila iz trgovine, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Osumljena oseba je želela trgovino zapustiti, ne da bi na blagajni plačala artikle, ki jih je vzela v trgovini. Na izhodu jo je zaustavil varnostnik enega od podjetij za zasebno varovanje in jo želel zadržati na kraju. A ga je oseba nekajkrat udarila, izpustila predmete in pobegnila iz trgovine.

Policisti bodo v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja poskusa roparske tatvine podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so še navedli na mariborski policijski upravi.