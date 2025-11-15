  • Delo d.o.o.
NAPAD NA BAVARSKEM DVORU

Napadalec na voznika avtobusa s sledilci delil kratek video, je to 'usodna' vožnja? (VIDEO)

Grega Voga je dokumentiral vožnjo z avtobusom LPP po ljubljanskih ulicah.
FOTO: Grega Voga Facebook, zaslonski posnetek
FOTO: Grega Voga Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 15. 11. 2025 | 11:46
 15. 11. 2025 | 11:50
2:36
A+A-

Kot smo že poročali, je stari znanec policije Grega Voga v četrtek pozno popoldne na območju centra Ljubljane na Bavarskem dvoru z ostrim predmetom hudo poškodoval voznika avtobusa in peš pobegnil s kraja dogodka. Na območje centra Ljubljane je bilo takoj napotenih več patrulj, policisti pa so v nekaj minutah na kraju med drugim že nudili pomoč poškodovanemu vozniku. 

Policisti so kmalu izsledili 37-letnega osumljenca in mu odvzeli prostost. Gre za slovenskega državljana, ki se pri prijetju ni upiral. Medtem je stanje hudo poškodovanega voznika, ki so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo, je včeraj na novinarski konferenci pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek

Kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja. FOTO: Črt Piksi
Kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja. FOTO: Črt Piksi

Incident je pretresel državo, predvsem pa zaposlene na Ljubljanskem potniškem prometu. Namestnik generalnega direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet Rok Vihar je ostro obsodil brutalni napad. »V podjetju smo globoko pretreseni, z mislimi smo z družino sodelavca. Gre pa poudarit, da takšnega napada v zadnjih tridesetih letih ne beležimo.« 

Kriminalisti, ki so opravili ogled kraja dejanja, na katerem sta bila prisotna dežurna preiskovalni sodnik in državni tožilec, nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo vseh okoliščin kaznivega dejanja kot tudi motiva in drugih okoliščin dogodka. 

Napadalec s sledilci delil kratek video

Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili objavo Voge, kjer je s sledilci delil kratek video, ki bi bil sicer v drugačnih okoliščinah videti povsem nedolžen, zdaj pa je čutiti naravnost srhljivo. Prikazuje, kako Voga sedi na mestnem avtobusu na prvem sedežu tik za voznikom in snema skozi okno bežečo pokrajino, potem notranjost avtobusa in se ustavi na kabini voznika. Zunaj je temno, na posnetku pa se sliši le šum vožnje, saj Voga nič ne komentira. In prav zaradi tišine in kratkega zapisa ob posnetku »LPP idemo« z dodanim emotikonom smeška, se lahko vprašamo, ali je bila to prav ta 'usodna' vožnja.  

Policija napadalca dobro pozna

37-letni Grega Voga je pred mesecem že zaštihal naključnega sprehajalca. Policija napadalca dobro pozna, a ne le zaradi nasilništva, temveč tudi zaradi pečanja s prepovedanimi drogami. 

ZADNJE NOVICE
12:57
Novice  |  Slovenija
NASLEDNJE LETO

V proračunu se obeta velika luknja, še povečala jo bo obvezna božičnica

Državni svetnik Mitja Gorenšček pravi, da država svoje porabe ne zna ustrezno zamejiti glede na prihodke.
15. 11. 2025 | 12:57
12:28
Šport  |  Tekme
SLALOM

Dve slovenski smučarki v finalu, zanju bomo pesti stiskali ob 13. uri

Neja Dvornik je z zaostankom 1,75 sekunde za Mikaelo Shiffrin dosegla šesti najboljši čas.
15. 11. 2025 | 12:28
12:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Z vitamini nad okužbe, kralj med vitamini je C

Za lažje spopadanje z virusi si poleg redne telesne aktivnosti zagotovimo uravnoteženo prehrano.
Aleksander Brudar15. 11. 2025 | 12:10
11:46
Novice  |  Slovenija
NAPAD NA BAVARSKEM DVORU

Napadalec na voznika avtobusa s sledilci delil kratek video, je to 'usodna' vožnja? (VIDEO)

Grega Voga je dokumentiral vožnjo z avtobusom LPP po ljubljanskih ulicah.
15. 11. 2025 | 11:46
11:32
Bulvar  |  Zanimivosti
STRAŠLJIVO

Napovedal datum smrti kralja Karla III., strašljivo blizu je

Logan Smith je pravilno napovedal datum smrti britanske kraljice Elizabete II.
15. 11. 2025 | 11:32

