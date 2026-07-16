Napadi na policiste vse bolj nasilni, minister Matoz napoveduje spremembe

Po ponedeljkovem napadu na policista v Kočevju, ko je voznik osebnega vozila brez veljavnega izpita z avtom zapeljal v moža v modrem, je včeraj minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz sklical novinarsko konferenco. Na njej je utemeljil napovedane spremembe zakona o kazenskem postopku, ki naj bi ga kmalu poslali v državnozborsko proceduro: po novem naj bi kazniva dejanja, storjena zoper policiste, na tožilstvih in sodiščih obravnavali prednostno, saj so storitve teh dejanj vse bolj nasilne.

Prejšnji uradni oziroma sodni postopki z voznikom iz Kočevja niso dosegli namena, zato so potrebne spremembe, utemeljuje Matoz. FOTO: Dejan Javornik

»Tudi zadnji dogodek v Kočevju vam kaže na to, ko je storilec povratnik policista dobesedno povozil, ga vozil na pokrovu motorja in tako dalje, ni se ustavil niti prej, poškodoval tri vozila, kar kaže, da je seveda treba nekaj spremeniti,« je kočevski brutalni napad opisal Matoz. Kasneje je minister še pojasnil, da je bil storilec »večkrat v postopkih zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, veliko prekrškov. Iz tega je sklepati, da postopki niso dosegli svojega namena in da se seveda ta človek lahko vozi brez vozniškega dovoljenja in da lahko ima druge tablice montirane na vozilu.«

Težave ne vidi v višini predpisanih kazni na napad, upiranje in grožnje policistom, ampak v tem, da trend napadov v zadnjih desetih letih ne upada: »Ugotavlja se, da je zastoj pri obravnavi teh kaznivih dejanj in sankcioniranju storilcev na pravosodju in tožilstvu,« je dejal Matoz ter kasneje poudaril, da njegovega predloga ne gre jemati kot pritisk na tožilstvo in sodišča. Toda v primeru dogodkov, kot je bil kočevski, za ministra ni dileme: »Postopek je treba izpeljati hitro, posledice bi morale nastopiti v nekaj mesecih ali letu dni. Drugače zadržka za napade na policiste enostavno ne bo več,« je dejal.

Notranji minister še razkriva, da naj bi tožilstvo veliko kazenskih ovadb za napade na policiste zavrglo. FOTO: Črt Piksi

Časovni rok za začetek obravnave

Matoz bi rad s spremembami, ki jih pripravlja, dosegel, da bo – po vložitvi kazenske ovadbe policije zaradi napada na policista ali preprečitev uradnega dejanja – obstajal določen časovni rok, v katerem naj bi bil vložen obtožni akt ali bi se odločilo o sami kazenski ovadbi. Sam se nagiba k roku, ki naj ne bi bil daljši od šest do osem mesecev do obravnave, dasiravno se zaveda, da so nekatere zadeve zahtevnejše. Je pa notranji minister dodal, da se dogaja, da tožilstvo precej kazenskih ovadb za napade na policiste tudi zavrže. »Sistem je treba naravnati tako, da bo hiter in učinkovit,« je še dodal.

Vsi smo na istem stališču: zdaj se morata premakniti tudi tožilstvo in sodišče, torej pravosodni sistem, da bo rezultat.

Obregnil se je tudi ob tako imenovani Šutarjev zakon, katerega učinek naj bi nekaj mesecev po sprejemu izzvenel: »V zadnjem času se spet dogajajo grožnje romske populacije policistom, grožnje družinam, ravnanja, kot je bilo v Kočevju.« Pogovoril se je z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem: »Vsi smo na istem stališču: zdaj se morata premakniti tudi tožilstvo in sodišče, torej pravosodni sistem, da bo rezultat.« Pravosodno ministrstvo je sicer že v torek najostreje obsodilo napad na policista ter izrazilo pričakovanje, da pristojni organi reagirajo hitro, odgovorno ter v okviru pristojnosti: »Pravočasno ukrepanje je ključno za to, da podobnih incidentov v prihodnosti ne bi več bilo.« Matoz jim s svojimi napovedanimi spremembami zakona o kazenskem postopku zdaj ponuja priložnost, da se pravočasnemu ukrepanju pridruži tudi pravosodje.