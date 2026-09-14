Ekonomist Lahovnik čez noč »obogatel«: ob njegovi objavi mnogi ostali brez besed

»Res sem vesel, da to delim z vami; nikoli zares nisem verjel v trgovanje s kriptovalutami, a me je pritegnila izkušnja nekega prijatelja, zato sem se odločil poskusiti. Vložil sem 1.000 € pri svoji mentorici, ki me je poučila in vodila skozi vsak korak. V manj kot nekaj urah sem ustvaril dobiček v višini 30.000 € in sredstva uspešno nakazal neposredno na svoj račun«. To je besedilo javne objave, ki naj bi jo pred nekaj urami javnosti priobčil Matej Lahovnik, bivši minister, profesor in priljubljeni kolumnist Slovenskih novic.

Gre, kakopak, za nateg. Lahovnika so napadli kiberkriminalci, mu vdrli v račun na družbenem omrežju X in začeli objavljati nesmisle. Lahovnik v račun ne more več, geslo je bilo spremenjeno, tako da je zdaj na milost in nemilost odvisen od dobre volje administratorjev družbenega omrežja. Dogodek je že prijavil omrežju X in policiji.

Da je nekaj narobe, so takoj ugotovili njegovi sledilci, saj od uglednega profesorja pač ni pričakovati, da bi javno hvalil kriptonatege. Tisti, ki so ga začeli opozarjati na omrežju X, so hitro dobili blokado, saj je bil Lahovnikov račun v rokah zlikovcev, ti pa so sproti blokirali sledilce, ki so opozarjali, da stvari ne štimajo.

Objavljamo sporni zapis z ukradenega Lahovnikovega profila. Zakrili smo ime kriptonategunov, da se ne bi še kdo opekel:

Pazite na vašo varnost v digitalnem prostoru!

Družbena omrežja hranijo veliko osebnih podatkov, fotografij, zasebnih sporočil in stikov, zato lahko vdor v profil povzroči precej več škode kot le izgubo dostopa do računa. Napadalec lahko v imenu uporabnika objavlja nezaželene vsebine, pošilja sporočila prijateljem, izvaja prevare ali poskuša prevzeti še druge račune. Ena največjih napak je uporaba istega gesla za več storitev, saj lahko ukradeno geslo napadalci preizkusijo še na Facebooku, Instagramu, elektronski pošti in drugje. Zato je priporočljivo uporabljati dolgo in unikatno geslo za vsak pomemben račun ter vključiti dvofaktorsko avtentikacijo. Posebej pomembna je zaščita elektronske pošte, saj je prek nje pogosto mogoče ponastaviti gesla za druge storitve. Previdnost je potrebna tudi pri sumljivih povezavah in lažnih prijavnih straneh, s katerimi napadalci uporabnike prepričajo, da jim geslo izročijo sami. Občasno je dobro preveriti tudi, katere naprave so prijavljene v račun. Če pride do vdora, je treba čim prej spremeniti geslo, odjaviti druge naprave, preveriti kontaktne podatke in vključiti dodatno zaščito. Nekaj minut preventive lahko prepreči precej neprijetno zlorabo profila in objavo vsebin, ki jih uporabnik sam nikoli ne bi objavil.