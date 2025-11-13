Napel jih je Niki Kovač: »Mlada mamica mora vstati ob petih, otroke v vrtec in delat za trak ... pa ne jamra«

Kot smo že poročali, so v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, nedavno potrditev predloga resolucije o pobudi My Voice, My Choice v odboru Evropskega parlamenta za pravice žensk (FEMM) označili za prvo zmago. Po besedah koordinatorice pobude Nike Kovač se je znova pokazalo, da so temeljne reproduktivne pravice tema, ki povezuje ljudi.

Še ena zmaga

In ravno danes so delili še eno veselo novico: »Imamo večino v Evropskem parlamentu! Podprlo nas je kar 359 poslancev od 610 prisotnih. Podporo so izrazili politiki iz Levice, Zelenih, Renew, S&D, EPP, neodvisni kandidati in drugi. Hvala vsem poslankam in poslancem, ki s tem dokazujejo, da splav ni tema, ki razdvaja, ampak tema, ki povezuje. Varen in dostopen splav je evropska vrednota.​«

Kakšna ženska naj jim bo za zgled?

In ko je Kovačeva med kampanjo potožila, da je njeno delo zelo naporno in da ne spi, se je na njene besede kritično odzval Dr. Janez Rugelj ml. Ni izbiral besed: »Mlada mamica mora vstati ob petih, otroke v vrtec, šolo in delat za trak. Po drugi uri po otroke, domov, kosilo, učenje, pranje... pa ne jamra. Mlada kmetica vstane ob štirih, da pomolze krave, čez dan njiva, travniki, kosilo, otroci, zvečer hlev... pa ne jamra Vzgled, Inštitut 8. marec?«