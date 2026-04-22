Napet besedni dvoboj med Stevanovićem in poslancem je sprožil val smeha: »Nima treh minut, če ni postopkovne narave« (VIDEO)

Vodenje seje državnega zbora je med predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem in poslancem Borutom Sajovicem zaznamovalo napeto proceduralno soočenje, ki je razkrilo razlike v razumevanju pravil parlamentarnega postopka.

Do zapleta je prišlo, ko se je Sajovic prijavil k besedi zaradi proceduralnega predloga, vendar ga ni predstavil neposredno. Predsednik DZ ga je ob tem takoj pozval k jasnosti: »Gospod Sajovic, kaj je postopkovno?« ter dodal: »Ne, dajte prej povedat, kaj je postopkovno, pa potem nadaljujte z razpravo.« Ko poslanec ni prešel k bistvu, je sledilo dodatno opozorilo: »Ne, nima treh minut, če ni postopkovne narave,« ob čemer je bilo v dvorani slišati smeh in odzive ostalih poslancev.

Sajovic je kljub temu začel s pripovednim uvodom: »Gospod predsednik, pisalo se je leto 1992 …«, s čimer je želel s prispodobo opisati razmere. Predsednik DZ ga je ponovno prekinil in poudaril: »Gospod Sajovic, postopkovno ste se javili. Dajte, prosim, povedati, če ne, vas moram prekinit.« V nadaljevanju je skušal razpravo usmeriti z vprašanjem: »Kaj če bi povedal na začetku pa potem nadaljeval z vsebino?«

Borut Sajovic. FOTO: Posnetek zaslona

Kljub večkratnim pozivom je Sajovic vztrajal pri širši razlagi in pri tem izrekel tudi opazko: »Glejte, ena takale knjižica obstaja, veste. Treba jo je prebrati.« Izjava, ki je očitno merila na poslovnik državnega zbora, je sprožila smeh v dvorani in za trenutek omilila sicer napeto razpravo. Ob tem je poslanec napovedal, da bo svoj nastop zaključil s proceduralnim predlogom: »… bom na koncu napovedal obstrukcijo,« ter predsednika vprašal: »A je obstrukcija proceduralni predlog?« Predsednik DZ mu je po krajšem zadržku omogočil nadaljevanje z besedami: »Povejte,« s čimer se je izmenjava začasno umirila, vendar je ostala zaznamovana z očitnim razhajanjem med strogo proceduralnim pristopom vodenja seje in retoričnim nastopom poslanca.