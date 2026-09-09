Napeto pred izraelskim veleposlaništvom v Ljubljani: množica protestnikov zahteva prekinitev odnosov z Izraelom (FOTO)

Ob današnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je na Dimičevi ulici zelo živahno. Pred poslopjem se je zbrala množica protestnikov, ki zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja Slovenije z Izraelom. Med udeleženci shoda so tudi nekateri vidnejši predstavniki politike, družbe in kulture.

Protestni shod z naslovom Ne genocidnemu veleposlaništvu, ki ga organizirata društvo Iskra in Gibanje za pravice Palestincev, se je začel pred Gospodarsko zbornico Slovenije, v neposredni bližini stavbe, kjer so popoldne odprli izraelsko veleposlaništvo.

Odmevali ostri vzkliki

Protestniki med drugim vzklikajo »Svoboda Palestini«, »Naj gori Izrael, naj gori Nato pakt« in »Izrael bombardira, Nato financira«.

Gibanje za pravice Palestincev je že pred dvema tednoma na vlado naslovilo javni poziv proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. Pod poziv se je po navedbah organizatorjev podpisalo 41 organizacij in 310 posameznikov. Udeleženci protesta Izraelu očitajo genocid v Gazi ter sistematično uničevanje domov, bolnišnic in druge civilne infrastrukture. Navajajo tudi zelo visoko število palestinskih žrtev. Te navedbe so del sporočil protestnikov in organizatorjev shoda.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Ob tem so kritični tudi do zahodnih držav, ki po njihovem mnenju Izraelu z vojaško, finančno in politično podporo omogočajo nadaljevanje takšne politike. Zato zahtevajo prekinitev vsakršnega diplomatskega in gospodarskega sodelovanja Slovenije z Izraelom.

Kajzer medtem napoveduje tesnejše sodelovanje

Povsem drugačno sporočilo je ob obisku izraelskega kolega poslal slovenski zunanji minister Tone Kajzer. Zavzel se je za krepitev odnosov, sodelovanja in povezav med državama na več področjih, od gospodarstva in obrambe do turizma ter študijskih izmenjav.

Odprtje veleposlaništva je tako spremljal izrazit politični kontrast: medtem ko sta ministra govorila o tesnejšem sodelovanju med državama, so le nekaj korakov stran protestniki zahtevali prav nasprotno, prekinitev odnosov z Izraelom.