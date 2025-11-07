Napeto pred referendumom, v studiu počilo med poslanko Svobode in predstavnikom Cerkve

Le dobra dva tedna pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so se v oddaji 24ur zvečer kresala mnenja med predstavnico Gibanja Svoboda Terezo Novak in predstavnikom Slovenske škofovske konference Martinom Nahtigalom. Razprava je hitro postala napeta, saj so vladni predstavniki Katoliški cerkvi očitali nedovoljeno vpletanje v referendumsko kampanjo, Cerkev pa obtožbe zavrača in odgovarja, da zgolj uresničuje pravico do izražanja mnenj.

Koalicija: »Neprijavljena kampanja in nepoštena igra«

Tereza Novak iz Gibanja Svoboda je v oddaji dejala, da Cerkev prek plakatov in objav na družbenih omrežjih nagovarja vernike, naj glasujejo proti zakonu o pomoči pri končanju življenja. Izpostavila je tudi objavo nadškofa Stanislava Zoreta, ki po njenih besedah deluje kot del referendumske kampanje, čeprav ni prijavljena.

»To je nepoštena igra,« je dejala Novakova in dodala, da so nasprotnikom zakona celo ponujeni prevozi na volišča, če bodo glasovali proti. Zato so primer že prijavili pristojnim organom, saj naj bi po njenem mnenju šlo za kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji.

Cerkvena stran: »Nismo ena firma, ampak tisoč pravnih oseb«

Martin Nahtigal iz Slovenske škofovske konference je očitke zavrnil. Poudaril je, da je Cerkev sestavljena iz številnih pravnih oseb, od katerih so se nekatere prijavile kot organizatorji kampanje.

»Na plakatih je jasno napisano, kdo je naročnik in kdo jih je izobesil. Ta pravna oseba je prijavljena kot organizator,« je dejal. Po njegovih besedah je tudi pobuda za prevoze na volišča povezana z organizacijo Karitas, ki je prav tako prijavljena v kampanjo.

Nahtigal je ob tem poudaril, da Cerkev spoštuje zakone in volilno zakonodajo, obenem pa ima pravico do izražanja mnenj.

»Smo demokratična država. Ločenost Cerkve in države ne pomeni, da so verniki izločeni iz javnosti. Tudi mi smo davkoplačevalci in želimo izraziti svoja stališča,« je dejal.

Spopad argumentov: »Porivanje katoličanov nazaj v zakristijo«

Napetost v studiu je še narasla, ko je Novakova vztrajala, da nadškof Zore kot fizična oseba ne sme sodelovati v kampanji brez prijave. Nahtigal ji je ostro odgovoril, da za izražanje osebnih mnenj prijava ni potrebna:

»Gre za refleks politične levice, ki ne vidi, da si verujoči katoličani želimo biti del civilne družbe.«

Novakova je ponovila, da pričakuje, da bo o domnevnih nepravilnostih odločil inšpektorat, Nahtigal pa je dodal, da Cerkev prijavo razume kot »poskus ustrahovanja in porivanje katoličanov nazaj v zakristijo«.