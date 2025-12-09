Napetosti med predsednico Pirc Musarjevo in premierjem Golobom: javno o veleposlanikih ne

Javni poseg v postopek izbire veleposlanikov je nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so danes za STA sporočili iz kabineta premierja. S tem so se odzvali na izjavo urada predsednice, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.

Postopek na vladi poteka pod oznako tajnosti, zato je javni poseg v postopek izbire nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so sporočili iz kabineta. Poudarili so, da je razmejitev med pristojnostjo izbire in pristojnostjo posvetovanja lahko predmet pogovorov in usklajevanj, vsekakor pa ne javnih. »Tajnost postopkov imenovanja veleposlanikov je ključnega pomena tako za ohranitev integritete kandidatov za veleposlanike v državah, kamor so napoteni, kot tudi za integriteto države, ki jih v tujino pošilja,« so sporočili.

Ob tem so zagotovili, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje za imenovanje ter da je zato »javno poseganje za odklonitev kogarkoli od njih neprimerno«. Navedli so še, da zakon o zunanjih zadevah v 17.a členu določa, da predlog za postavitev veleposlanika pripravi zunanji minister oziroma ministrica, vlada pa določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s predsednikom oziroma predsednico republike.

Odziv je kabinet podal potem, ko je predsednica Pirc Musar po navedbah njenega urada izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je že obvestila zunanjo ministrico Tanjo Fajon in premierja Roberta Goloba. Predsednica pričakuje, da vlada teh imen ne bo uvrstila na naslednjo sejo.

Kot so še sporočili z urada predsednice, mora zasedba veleposlaniških mest prvenstveno temeljiti na profesionalnih merilih in integriteti kandidatov ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. »Politične povezave in osebne želje pri izbiri kandidatov ne morejo in ne smejo biti prevladujoči dejavnik,« so dodali.