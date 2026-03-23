VOLITVE 2026

Golob bo pokazal »desni obraz«? To je napoved Delovega komentatorja Esiha, ki odmeva

Pogajanja o novi vladi bodo zapletena, predsednica republike pa pravi: »Kdorkoli bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat za sestavo vlade«.
Robert Golob. FOTO: Jure Makovec Afp
M. U.
 23. 3. 2026 | 15:45
V Gibanju Svoboda so razglasili zmago na parlamentarnih volitvah. Po besedah predsednika stranke in premierja Roberta Goloba je bistveno, da »gremo naprej« in da bodo ponovili mandat.

Predsednica republike: Kdorkoli bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat za sestavo vlade

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je predstavnike strank, ki so bile v nedeljo izvoljene v DZ, pozvala, naj čim prej sedejo za pogajalsko mizo. »Kdorkoli mi bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat z moje strani,« je v izjavi za Radio Slovenija spomnila predsednica Pirc Musar. Kot je še dejala, si manjšinske vlade ne želi nihče.

Njegov glavni konkurent Janez Janša pa je, kot je znano, napovedal, da bo zahteval preverbo volilnega rezultata-

Delov komentator Uroš Esih meni, da Janša s tem nadaljuje širjenje negotovosti in kaosa, ki ju je sejal v drugi polovici volilne kampanje.  Janša z rezultatom ni zadovoljen, saj je napovedal, da bo šlo za referendum proti korupciji, in je celo sam priznal, da ni uspelo, je poudaril Esih. »Ta rezultat ga je razočaral,« je ocenil.

Tu je še afera z izraelskim paraobveščevalnim podjetjem Black Cube. Če se te povezave izkažejo za jasne in nedvoumne, bi to pomenilo poseg v slovenski pravni red, je opozoril Esih in spomnil, da je odvisno, kako bo afera preiskana, od tega, kateri pol bo sestavil vlado.

Bo Golob res pokazal »desni obraz«? 

Politolog s FDV Marinko Banjac pa ob tem meni, da bi lahko Golob skupaj z nekaterimi desnimi strankami sestavil močno, prokapitalsko koalicijo. Uroš Esih se strinja, da Golob nima izdelanih lastnih političnih pozicij in bi šel »malo levo, malo desno«.

Analitik Aljaž Pengov Bitenc meni, da je stabilnost naslednje vlade odvisna od programa, ki ga bo sestavila. Gibanje Svoboda je končno prišlo v stik z realnostjo, zanje pa so to šele prve prave volitve, je dejal. Problematiziranje SDS štetja glasov in izida volitev pa je bilo pričakovano, meni.  Ob trenutnih rezultatih je po njegovi oceni napovedovati, ali so predčasne volitve realna možnost. »Imamo dve močni stranki na vrhu, kar je v skladu z anketnimi napovedmi. Tudi to, da je očitno Gibanje Svoboda vendarle nekako zlezlo tik pred koncem na vrh, se je zadnje dneve nekako nakazovalo«.

V prejšnji vladi je šel v levo zaradi sestave koalicije, ki jo je programsko zaznamovala stranka Levica.  v drugem mandatu pa bi lahko Golob z retoriko, ki je blizu NSi, pokazal svoj »desni obraz« in se približal željam gospodarstva, je napovedal Delov komentator. 

