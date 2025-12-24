Poglejte, kje je trenutno zapadlo največ snega! Del primorske avtoceste zaprt (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev so se izpolnile in ponekod po Sloveniji se je že začelo beliti. Padavine se bodo danes dopoldne še okrepile in razširile nad vso državo, dež pa bo po nižinah v notranjosti marsikje prešel v sneg. V Ljubljanski kotlini se bosta izmenjevala rahel dež in sneg, najbolj izrazito sneženje pa pričakujejo na vzhodu. Ob tem bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja, je zapisano na spletni strani Arsa.

Radarska slika kaže, da trenutno sneži na več območjih, predvsem pa na vzhodu in jugu. Do 10. ure je največ snega zapadlo v Zgornji Kapli (8 centimetrov) in v Babnem Polju (centimetrov). Sproti lahko višino skupne snežne odeje spremljate na tem naslovu.

Zaradi sunkov burje 100 km/h je zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti. Zaradi burje prve stopnje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina.

Dež prehaja v sneg, vzhod bo najbolj na udaru

Po podatkih vremenoslovcev se bodo dopoldne padavine krepile. V notranjosti bo dež večinoma prešel v sneg, kar pomeni, da se lahko razmere hitro spremenijo tudi tam, kjer je bilo še malo prej mokro. Temperature bodo nizke: od -1 do 2 °C, na Primorskem do 8 °C. Zvečer bodo padavine na zahodu slabele in ponehale, a na vzhodu zgodba še ne bo zaključena, saj bo ponoči tam še rahlo snežilo.

Jutri oblačno, tu in tam še naletavanje snega

Jutri se bo na Primorskem delno zjasnilo, drugod bo ostalo oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bo tu in tam še naletaval sneg, burja na Primorskem pa bo čez dan počasi slabela. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0 °C, na Goriškem in v Slovenski Istri do 6 °C, najvišje dnevne pa od -1 do 3 °C, na Primorskem do 10 °C.

V petek in soboto več jasnine, po nižinah megla

V petek bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan pa se bo v severnih krajih delno razjasnilo. V soboto bo pretežno jasno, vendar bo po nižinah predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Krepil se bo tudi toplotni obrat.

Dars v pripravljenosti: računajte na zamude in zimsko opremo

Zaradi možnih snežnih padavin v nočnem času in proti jutru je v pripravljenosti tudi Dars. Opozarjajo, da lahko sneg vpliva na prometne razmere na avtocestah in hitrih cestah. Tudi v prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo spremljanje vremenske napovedi ter odpravo na pot prej kot običajno. Zaradi večjega števila prireditev na prostem pričakujejo visoko gostoto prometa na mestnih ulicah in trgih, pa tudi v bližini večjih nakupovalnih središč. Voznikom priporočajo, naj pred odpravo na pot pregledajo stanje na cestah po državi in tujini ter se seznanijo z možnostjo počitka ali parkiranja.

