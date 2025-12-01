Nas čaka beli december? Meja sneženja se bo spustila

Po več dneh razmeroma milega vremena bo v drugi polovici tedna iznad Jonskega morja pridrvel ciklon, ki bo premešal karte, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Po napovedih meteorologov se bo meja sneženja spustila.

Prvi dnevi meteorološke zime bodo še pod vplivom jugozahodnega vetra. Ta bo nad Slovenijo vztrajno nosil topel in vlažen zrak. Najbolj zastrto nebo bo na zahodu, tam lahko ves čas rahlo rosi. Drugod nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme, brez večjih presenečenj. Temperature bodo še precej zadržane. Najnižje se bodo čez teden sukale okoli ničle, na obali pa se bodo povzpele do okoli 8 stopinj. Dnevne vrednosti bodo večinoma med 3 in 7 stopinjami, na Primorskem pa tudi čez deset.

Pravi preobrat pa nas čaka v noči na petek. Takrat se bo k nam iznad Jonskega morja približal ciklon, z njim pa hladnejši veter vzhodnih smeri. V višinah se bo začelo ohlajati – in prav to bo potisnilo mejo sneženja navzdol.