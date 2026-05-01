DOLGOROČNA NAPOVED

Nas čaka peklensko poletje? Meteorologi objavili prvo napoved

V Tihem oceanu se hitro razvija pojav, znan kot El Niño, ki bo vplival tudi na vreme pri nas.
Pestro dogajanje v Tihem oceanu bo vplivalo tudi na vreme v Evropi. FOTO: Piyaset/getty Images
B. K. P.
 1. 5. 2026 | 12:02
Čeprav še uživamo v pomladi, ki nas letos razvaja z visokimi temperaturami in sončnim vremenom, pa se meteorologi že obračajo k poletju. Na podlagi različnih modelov je namreč mogoče s precejšnjo gotovostjo izračunati, kakšni bodo trije meseci, ki jih označujemo kot poletne - junij, julij in avgust. Meteorologi, ki delujejo na portalu Severe Weather Europe, tako ugotavljajo, da se nad Evropo zarisuje vremenski preobrat, ki lahko prinese vročino in sušo, pa tudi neurja. Opozarjajo predvsem na razvoj t. i. super El Niña, ki bi lahko že letos poleti premešal vremenske karte. 

El Niño je pojav, ki nastane v Tihem oceanu, ko se voda ob ekvatorju nenavadno segreje. To na prvi pogled zveni nedolžno, še posebej za naše kraje, ki so daleč od Tihega oceana, a posledice so lahko velike. Zaradi toplejše vode v oceanu se namreč spremenijo vetrovi in vreme v različnih delih sveta, tudi v Evropi. Kaj to pomeni v praksi? Nekje pride do močnih nalivov in poplav, drugje pustoši suša. Vreme se preprosto »zmede« in ne sledi običajnim vzorcem. Prav zato El Niño pogosto povezujejo z ekstremnimi vremenskimi razmerami.

Takšen El Niño se po podatkih meteorologov trenutno hitro razvija in bi lahko že v naslednjih mesecih dosegel razsežnosti »super El Niña«, pojava, še močnejšega od prej opisanega običajnega El Niña. Za Evropo to ne pomeni enotnega scenarija, temveč precej nepredvidljivo vreme, ki pa bo skoraj gotovo polno ekstremov – od vročinskih valov do nenadnih padavin. Poletja v času El Niña so lahko bolj vroča, saj se toplota iz oceana prenese v ozračje, kar pomeni večjo verjetnost dolgotrajnih vročinskih valov tudi nad Evropo. Hkrati pa se lahko porazdelitev padavin povsem spremeni – nekateri deli celine bi lahko ostali suhi, drugje pa grozijo močnejši nalivi in poplave, svarijo meteorologi, ki dodajajo, da se lahko Evropa znajde pred zahtevnim poletjem. 

