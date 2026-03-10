Nas čaka velik skok cen hrane zaradi vojne v Iranu? Cene pomembnih surovin šle navzgor

Vojna v Iranu je najbolj zarezala v življenja tamkajšnjih prebivalcev, zaradi višjih cen energentov pa se že odraža tudi pri nas.. Zna pa se zgoditi, da se bo vojna odražala tudi v cenah izdelkov, ki jih kupujemo v Sloveniji. Kot smo že poročali, so z današnjim dnem goriva dražja, višje cene goriv pa seveda povečujejo stroške pridelovalcev hrane, zaradi katerih bi lahko prišlo do dviga cen njihovih izdelkov. Po poročanju 24UR, pa so se močno podražile tudi kemične surovine za gnojila. Tudi ta podražitev bi lahko vplivala na cene hrane.

Po informacijah 24UR se je cena žvepla zvišala za 15 odstotkov, cena amonijaka za 18, cena uree pa za 25 odstotkov. Nekateri viri omenjajo še višje, od 30 do 50 odstotne podražitve teh surovin, so omenili v prispevku. Skozi Hormuško ožino sicer poteka kar 30 odstotkov svetovne trgovine z gnojili in če bi bila ta ožina še tedne in mesece odrezana od Evrope, bi to negativno vplivalo na proizvodnjo hrane. Veliko bo torej odvisno od tega, kako dolgo bo še trajala vojna. Če se bo končala kmalu, se bo to pozitivno odražalo v naših denarnicah. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer na včerajšnji novinarski konferenci napovedal, da se bo vojna proti Iranu, ki jo je opredelil kot ekskurzijo, kmalu končala, vendar se bo, če bo treba, znova začela.

Leta 2022 so se cene dvignile za več kot 10 odstotkov

Vojna v Ukrajini je dokaz, da lahko zaradi vojn pride do občutnega povišanja cen hrane tudi v državah, ki niso neposredno vpletene v konflikt. Leta 2022, ko je Rusija začela obširnejšo operacijo v Ukrajini, so se po poročanju 24UR cene hrane dvignile za več kot 10 odstotkov.