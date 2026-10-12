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Nas čakajo predčasne volitve? Janša po referendumih nakazal nov scenarij

Vlada vztraja, da je omnibus zakonodajni temelj, na katerem stojita tudi pravkar predlagana proračuna za leti 2027 in 2028.
FOTO: Ludovic Marin Afp
FOTO: Ludovic Marin Afp
N. P.
 12. 10. 2026 | 18:36
3:47
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Glasovi z včerajšnjega referendumskega maratona še niso dokončno prešteti, premier Janez Janša pa že usmerja pozornost proti naslednjemu preizkusu. V nastopu na Planet TV je sporočil: če volivci na prihajajočem zakonodajnem referendumu zavrnejo interventni zakon za razvoj Slovenije, znan tudi kot zakon omnibus, bo takšen izid razumel kot nezaupnico svoji vladi.

S tem se razprava o t. i. razvojnem paketu premakne iz gospodarsko-davčnega polja v neposreden spopad za politično ohranitev koalicije. Uradno sicer zavrnitev posameznega zakona na referendumu po ustavi ne pomeni padca vlade ali avtomatskega zaključka mandata. Toda ko predsednik vlade sam potegne črto in izid izenači z nezaupnico, odpira vrata scenariju predčasnih volitev.

Vlada vztraja, da je omnibus zakonodajni temelj, na katerem stojita tudi pravkar predlagana proračuna za leti 2027 in 2028.

T. i. zakon omnibus ali razvojni zakon

Interventni zakon za razvoj Slovenije (v javnosti znan kot zakon omnibus) je obsežen zakonodajni paket, s katerim želi vlada prek davčnih razbremenitev, ugodnosti za podjetja in normirance, ureditve delovanja zdravnikov ter sprememb pri financiranju dolgotrajne oskrbe spodbuditi gospodarsko rast in izboljšati poslovno okolje. Podporniki z gospodarstva v njem vidijo nujen korak za večjo konkurenčnost države, nasprotniki in sindikati – ki so zbrali več kot 42 tisoč podpisov za referendum – pa opozarjajo, da gre za zakon v korist premožnejših, ki bi zaradi izpada javnih sredstev lahko resno ogrozil zdravstvo, šolstvo in celotno socialno državo.

Ob predstavitvi proračunskih načrtov je Janša poudaril, da se je Slovenija ujela v spiralo stopicanja na mestu. Po njegovem mnenju trenutni sistem spodbuja delovna mesta z nizko dodano vrednostjo, zaradi česar je država izdala že 150 tisoč dovoljenj za tuje delavce, to pa povzroča izjemen pritisk na šolstvo, zdravstvo in socialno mrežo. Razvojni zakon naj bi po trditvah vlade ustvaril pogoje za večje domače vlaganje, razbremenitev podjetnosti in boljšo izkoriščenost domačega znanja. Ob tem je premier napovedal še posvetovalni referendum o debirokratizaciji ter pojasnil, da krčenja v javnem sektorju ne bo, bodo pa nujne premestitve kadrov proti področjem oskrbe starejših in zdravstva.

Številčne okvire je dopolnil finančni minister Andrej Šircelj, ki proračunski načrt opisuje kot odgovornega in usmerjenega v naložbe. V letu 2027 država načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in 19,4 milijarde odhodkov, pri čemer višji primanjkljaj pripisuje zvišanju investicij v obrambo, infrastrukturo in evropske projekte za več kot 800 milijonov evrov. Minister zagotavlja, da vlada razbremenitve dela ne bo financirala z novimi dajatvami ali nepremičninskim davkom, temveč z gospodarsko rastjo in bolj striktno proračunsko disciplino, ki bo med drugim odpravila znano decembrsko zaletavo porabljanje neporabljenih sredstev po ministrstvih.

V dosedanjem sistemu velja pravilo: česar ministrstvo ali državni urad ne porabi do 31. decembra, se ob koncu leta vrne v državno blagajno, ob tem pa uradu grozi, da mu bo finančno ministrstvo za naslednje leto odmerilo manj denarja (češ da ga očitno ne potrebujejo toliko).

Ker pa so sindikati zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma o tem obsežnem zakonskem paketu, bo končna odločitev pristala v rokah volivcev. Z Janševo napovedjo o »nezaupnici« pa prihajajoče glasovanje zagotovo ne bo le presoja o davkih in birokraciji, temveč referendumski preizkus celotnega vladnega mandata.

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