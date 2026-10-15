Rončević za skoraj 26 tisočakov, madžarski premier z Ryanairjem, Asta Vrečko pa: »Pa mu ni krona z glave padla!« (FOTO)

Prizor je prvo razburil Asto Vrečko, ki ni mogla mimo primerjave s potovanjem slovenskega ministra. »Predsednik madžarske vlade je včeraj letel z Ryanair, pa mu ni krona z glave padla, kot bi našemu cenjenemu ministru za izobraževanje in njegovim sodelavcem, ako bi si drznili jih posesti v ekonomski razred med rajo, saj eliti pripada le in zgolj najboljše, ne glede na ceno,« je sarkastično zapisala na omrežju X. Njena pripomba se nanaša na Rončevićevo vztrajanje, da je bila izbira poslovnega razreda skladna s predpisi.

Madžarski premier na pomembno srečanje z nizkocenovnikom

Madžarski premier Peter Magyar se je z Ryanairom odpravil v Bruselj, na pomembno srečanje evropskih voditeljev. Kot je pojasnil ob fotografiji, bodo razpravljali o nadaljnji krepitvi varovanja zunanjih meja Evropske unije, reševanju energetske krize in naslednjem sedemletnem evropskem proračunu, ki je po njegovih besedah ključnega pomena za razvoj Madžarske. Ryanaira ob tem ni omenjal, čeprav se je fotografiral pred letalom, s čimer daje vtis, da izbira skromnejšega prevoza ni bila ravno bistvo objave. Deluje, kot da je to manj pomembna odločitev, kar je verjetno točno to, kar je pogrelo Vrečko.

V sredo je imel na programu srečanje s predsedniki vlad višegrajske četverice, v četrtek pa se bo udeležil srečanja voditeljev iz vrst Evropske ljudske stranke in pogovorov o kohezijski politiki, ki jih je sklicala italijanska premierka. V petek ga čaka še prvo uradno dvostransko srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Madžarski premier je sporočil, da se bo domov vrnil v petek ponoči. Če prav tako z Ryanairom, pa bomo še videli. Do takrat bo delo njegove vlade usklajeval podpredsednik vlade Bálint Ruff.

Rončević: »Najraje bi videli, da grem s stoenko«

Spomnimo, minister Borut Rončević je na Japonsko odpotoval v začetku oktobra, kjer se je udeležil Foruma za znanost in tehnologijo ter Foruma znanstvene politike med Evropsko unijo in Japonsko v Kjotu. Za tri povratne vozovnice v poslovnem razredu pri družbi Turkish Airlines je ministrstvo plačalo skoraj 26.000 evrov oziroma približno 8600 evrov na potnika. Po razkritju stroškov je Rončević na omrežju X zavrnil kritike in zapisal, da bi nekateri najraje videli, da se slovenski minister na pomembna mednarodna srečanja odpravlja s stoenko, po možnosti na lastne stroške. Vztrajal je, da je potoval skladno z veljavnimi predpisi, kritike pa pozval, naj si preberejo uredbo.

Kot smo že preverili, veljavna uredba ministru dejansko omogoča potovanje v poslovnem razredu, pod določenimi pogoji pa lahko v njem potujejo tudi njegovi sodelavci. Odprto pa ostaja vprašanje gospodarnosti nakupa tako dragih vozovnic in skupne cene celotne službene poti.

Dve poti, dva povsem različna načina potovanja

Čeprav potovanje iz Madžarske v Bruselj morda ni neposredno primerljivo z dolgim medcelinskim letom na Japonsko, je fotografija madžarskega premierja prišla ravno ob pravem času. Ali je bila Rončevićeva pot za skoraj 26.000 evrov gospodarna, ostaja vprašanje. Je pa jasno, da afera z letalskimi vozovnicami še nekaj časa ne bo potihnila.