Nas v torek čaka velika podražitev goriv?

Portal Finance poroča, da bi se lahko 4. novembra goriva precej podražila. Po njihovi oceni bi se lahko najbolj podražil dizel, in sicer za skoraj 5 centov na liter (liter bi stal 1,51 evra) in bi postal najdražji od letošnjega aprila. Bencin se utegne podražiti za približno 2 centa (liter bi stal 1,46 evra). Kurilno olje pa za približno 4,5 centa, piše omenjeni portal. Te podražitve bi lahko obveljale, če ne bodo spremenjene trošarine.

Po pisanju Financ omenjene številke ne upoštevajo potencialne spremembe dajatev. Vlada bi lahko posegla v trošarine, s čimer bi znižala dvig maloprodajnih cen. Ali bo to storila, pa bomo videli najkasneje v torek, ko bodo obveljale nove cene. Glavnina pritiska na končne cene je sicer prišla s trga surove nafte, pišejo Finance.

Dajatve in marže

Na drobnoprodajne cene goriv zelo vplivajo dajatve in marže. Po pisanju Financ pri dizlu dajatve trenutno znašajo približno 54 odstotkov končne cene, pri bencinu 60 odstotkov, marže trgovcev pa so pri dizlu približno 6,6 odstotka, pri bencinu pa približno 6,9 odstotka.