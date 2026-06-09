Nasa uradno potrdila: Slovenec* gre na Luno! (FOTO in VIDEO)

Ameriška vesoljska agencija Nasa je danes objavila imena treh članov posadke Artemis III, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalna module za Luno. Misijo bo vodil astronavt slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je že obiskal domovino svojih prednikov.

Bresnik je septembra lani s soprogo Rebecco Bresnik, ki je pri Nasi zaposlena kot visoka pravna svetovalka za mednarodno in vesoljsko pravo, sodeloval pri podpisu sporazuma med Slovenijo in ZDA o sodelovanju v programu Artemis.

V Bresnikovi posadki bodo še astronavti Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas. Robert Hines so izbrali kot rezervo, če se kateremu od naštetih kaj zgodi, je danes v vesoljskem centru v Houstonu sporočila Nasa.

Nasine misije Artemis ciljajo na dolgoročno vrnitev človeka na Luno. Misija Artemis I leta 2022 je vključevala polet plovila Orion okrog brez človeške posadke. Nedavna misija Artemis II pa je letos na pot okoli Zemljinega satelita poslala štiri astronavte - Američane Reida Wisemana, Victorja Gloverja in Christino Koch ter Kanadčana Jeremyja Hansena.

Kdo je Randy Bresnik?

Randolph James "Randy" "Komrade" Bresnik se je rodil 11. septembra 1967 v Fort Knoxu, Kentucky, ZDA. Ko je bil majhen, je bila Slovenija zanj čarobna, pravljična dežela. Randyev dedek in njegovi bratje so bili Američani prve generacije in se med seboj vedno pogovarjali v slovenščini. Spominja se ure iz Slovenije in grba mesta Luče (z žensko, košaro in ribo), ki sta vedno visela na steni dedkove hiše. Odraščal je z zgodbami o Sloveniji, o dedkovih potovanjih nazaj v domovino.

Nasine misije Artemis ciljajo na dolgoročno vrnitev človeka na Luno. Misija Artemis I je leta 2022 vključevala polet plovila Orion okrog Lune brez človeške posadke. Misija Artemis II pa je na pot okoli Zemljinega satelita letos poslala štiri astronavte. Slovenija je k sporazumu Artemis, za kar si je intenzivno prizadeval veleposlanik Iztok Mirošič, pristopila kot 39. država. V Ljubljani sta ga leta 2024 podpisala državni sekretar ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež in pomočnik državnega sekretarja ZDA za Evropo in Evrazijo James O'Brien.

Elitni izbranec Nase

Po končani srednji šoli v Santa Monici je Randy študiral matematiko in bil član Kadetskega korpusa v Južni Karolini. Diplomiral je leta 1989 in postal častnik pri marincih ter kasneje polkovnik Korpusa mornariške pehote ZDA. Leta 2002 je pridobil magisterij iz letalskih sistemov na Univerzi v Tennesseju in zaključil tudi študij na Air War College.

Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio, Andre Douglas FOTO: Ronaldo Schemidt Afp

FOTO: Ronaldo Schemidt Afp

Leta 2002 je bil Randy med približno 4000 kandidati izbran za enega od elitnih 11 članov Nasinega 9. razreda astronavtov. Svoje usposabljanje za kandidata za astronavta je zaključil 2006 in postal prvi diplomant The Citadel, ki je imel priložnost leteti v vesolje. Sodeloval je v odpravah STS-129, Expedition 52 in Expedition 53. Od avgusta 2018 opravlja funkcijo pomočnika načelnika Urada za raziskovanje astronavtov.

Obisk dežele prednikov

Randy je poročen z Rebecco Burgin in imata sina Wyatta in hčerko Abigail Mae. Ob prvem obisku Slovenije so se z družino pripeljali iz Italije in obiskali Postojnsko jamo, Ljubljano, Bled, za konec pa se zapeljali še v Ljubno.

Randy Bresnik je astronavt, marinec (pilot in polkovnik) in poveljnik Mednarodne vesoljske postaje pri odpravi Expedition 53 leta 2017

Slovenija se mu zdi izjemno lepa država, ljudje pa topli in prijazni. Začutil je, da je resnično tako čarobna dežela, kot si jo je predstavljal v mlajših letih iz pripovedovanj. Še posebej lepo se mu je zdelo stati prav na tisti točki, ki jo je tolikokrat prej opazoval iz vesolja. Meni, da je priložnost, da je lahko s svojimi otroki videl Ljubno, Luče in Logarsko dolino v živo in hkrati preko slik iz vesolja, ogromen privilegij.

*Misijo bo vodil astronavt slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je domovino svojih prednikov obiskal že večkrat