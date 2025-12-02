Naše prijateljstvo s kraljestvom je trdno (FOTO)

Močan in trden most sega čez Evropo, vse tja do Otoka. Sredi predprazničnega blišča, ki je že zajel britansko prestolnico, se temu prijateljstvu tradicionalno priklonijo z imenitnim druženjem, katerega namen je tudi tkanje novih idej. Britansko-slovenska gospodarska zbornica je v prestižnem Institute of Directors v Londonu priredila že sedmo zaporedno božično gala prireditev, ki je tudi letos pokazala svoj pomembni položaj v mreži mednarodnih gospodarskih dogodkov. V elegantnem ambientu sredi Londona se je zbralo več kot 150 gostov iz poslovnega sveta, politike, diplomacije ter predstavnikov slovenske skupnosti, ki živijo in delujejo v tujini.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, in gostiteljica Barbara Uranjek Kozina, direktorica Britansko-slovenske Gospodarske zbornice, sta kar žareli od elegance in predprazničnega blišča. FOTO: MEDIASPEED.NET

V uvodnih nagovorih so direktorica zbornice, predsednikin podpredsednikpoudarili, da je dogodek postal več kot le družabni večer – postal je platforma, ki spodbuja sodelovanje in soustvarjanje priložnosti med državama. Povezovalec večera, vodja poslovnega razvoja pri zbornici, je poskrbel za dinamičen in vsebinsko bogat potek programa. Osrednja govorka dogodka, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije in predsednica parlamentarne Skupine prijateljstva z Združenim kraljestvom, je poudarila, da so odnosi med državama zgrajeni na zaupanju, medsebojni podpori in dolgoročni viziji. Opozorila je, kako pomembno je negovati takšne priložnosti povezovanja v času globalnih izzivov. V imenu dolgoletnega partnerja gala prireditve, odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, je zbrane nagovoril tudi

Na dogodku so bili prisotni številni vidni predstavniki gospodarstva, med njimi Janez Škrabec (Riko), ki dogodek podpira že od prve izvedbe, Imre Balogh in Igo Gruden (Hranilnica Lon), Vita Godec (Lenis Farmacevtika), David Benedek (Sava Re), Marko Lukić (Lumar) ter drugi pomembni akterji slovensko-britanskega poslovnega prostora. Posebno noto letošnji izvedbi je dodalo tesnejše sodelovanje z Britansko-hrvaško gospodarsko zbornico, katere predstavniki – med njimi predsednik Paul Suchar, Tomislav Mesić (Ledo Plus) in Daniel Nevidal (InterCapital) – so se prvič udeležili dogodka. Pomemben del občinstva so tvorili predstavniki vodilnih slovenskih poslovnih združenj, kot so Združenje YES pod vodstvom Jureta Prinčiča, Združenje Manager z izvršno direktorico Petro Juvančič, ter člani Društva VTIS z predsednico Bojano Selinšek. Večer so zaokrožili vrhunska kulinarika, živa glasba in izbrane penine hiše Penine Istenič, ki so londonskemu vzdušju dodale pristno slovensko noto. Dogodek je še enkrat dokazal, da sodelovanje, povezanost in skupne ambicije ostajajo temelj tudi v mednarodnem gospodarskem prostoru – še posebno ko sta dialog in povezovanje pomembnejša kot kdaj prej.

Primož Kovačič, PwC Slovenia, Robert Prelesnik, partner, odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ter Žiga Fišer, Britansko-slovenska gospodarska zbornica FOTO: MEDIASPEED.NET

Prva dama agencije Spirit Tamara Zajec Balažič je uživala v družbi Bojana Šporarja, partnerja iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. FOTO: MEDIASPEED.NET

Meira Hot, podpredsednica državnega zbora, je poudarila, da so odnosi med državama zgrajeni na zaupanju. FOTO: MEDIASPEED.NET