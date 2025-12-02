Naše prijateljstvo s kraljestvom je trdno (FOTO)

Močan in trden most sega čez Evropo, vse tja do Otoka. Sredi predprazničnega blišča, ki je že zajel britansko prestolnico, se temu prijateljstvu tradicionalno priklonijo z imenitnim druženjem, katerega namen je tudi tkanje novih idej. Britansko-slovenska gospodarska zbornica je v prestižnem Institute of Directors v Londonu priredila že sedmo zaporedno božično gala prireditev, ki je tudi letos pokazala svoj pomembni položaj v mreži mednarodnih gospodarskih dogodkov. V elegantnem ambientu sredi Londona se je zbralo več kot 150 gostov iz poslovnega sveta, politike, diplomacije ter predstavnikov slovenske skupnosti, ki živijo in delujejo v tujini.
Na dogodku so bili prisotni številni vidni predstavniki gospodarstva, med njimi Janez Škrabec (Riko), ki dogodek podpira že od prve izvedbe, Imre Balogh in Igo Gruden (Hranilnica Lon), Vita Godec (Lenis Farmacevtika), David Benedek (Sava Re), Marko Lukić (Lumar) ter drugi pomembni akterji slovensko-britanskega poslovnega prostora. Posebno noto letošnji izvedbi je dodalo tesnejše sodelovanje z Britansko-hrvaško gospodarsko zbornico, katere predstavniki – med njimi predsednik Paul Suchar, Tomislav Mesić (Ledo Plus) in Daniel Nevidal (InterCapital) – so se prvič udeležili dogodka. Pomemben del občinstva so tvorili predstavniki vodilnih slovenskih poslovnih združenj, kot so Združenje YES pod vodstvom Jureta Prinčiča, Združenje Manager z izvršno direktorico Petro Juvančič, ter člani Društva VTIS z predsednico Bojano Selinšek. Večer so zaokrožili vrhunska kulinarika, živa glasba in izbrane penine hiše Penine Istenič, ki so londonskemu vzdušju dodale pristno slovensko noto. Dogodek je še enkrat dokazal, da sodelovanje, povezanost in skupne ambicije ostajajo temelj tudi v mednarodnem gospodarskem prostoru – še posebno ko sta dialog in povezovanje pomembnejša kot kdaj prej.