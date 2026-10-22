Naše ribje konzerve osvajajo svet

Delamaris sloni na tradiciji proizvodnje ribjih konzerv, ki sega v leto 1879. Kar pa je v zdajšnjem času še posebno pomembno, je to, da je od leta 2009 v 100-odstotni slovenski lasti. Zato je vsaka nova delovna zmaga še toliko bolj naša in omembe vredna: nazadnje so na Kalu odprli novo proizvodno linijo za ribje solate, ki bo imela trikratno večjo zmogljivost kot doslej, pomeni pa tudi zaključek dvoletnih investicij v vrednosti 2,8 milijona evrov.

Od 1. oktobra so združeni s podjetjem Pivka perutninarstvo. Ker ne bodo odpuščali, bodo imeli enako število zaposlenih, okrog 550, in približno 90 milijonov evrov letnega prometa. Družba bo del skupine Jata Emona, ki letno ustvari več kot 200 milijonov evrov prometa in ima več kot tisoč zaposlenih.

V družbi državne sekretarke Mojce Erjavec (desno) so prerezali trak ob najnovejši investiciji. FOTO: Olga Knez

Delamarisova najnovejša linija za ribje solate bo imela trikratno zmogljivost kot dosedanja. FOTO: Olga Knez

Pivka Delamaris z enotnejšo organizacijo krepi učinkovitost, nastop na tujih trgih in razvoj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk. Povezovanje omogoča učinkovitejšo uporabo znanja, delovne sile in proizvodnih zmogljivosti ter ustvarja močnejšo osnovo za nadaljnje investicije. »Živilska industrija ima namreč za vsako državo strateški pomen. Če želimo ohranjati domačo proizvodnjo hrane in povečevati našo prehransko varnost, potrebujemo močna domača podjetja, ki investirajo, razvijajo lastne izdelke in so sposobna konkurirati tudi na največjih trgih. Naše blagovne znamke Pivka, Delamaris ter Njami zato ostajajo pomemben del prihodnje strategije. Vsaka ima svojo zgodovino, svoje potrošnike in svoj položaj na trgu. Združitev tako še zdaleč ne pomeni opuščanja identitete posameznih blagovnih znamk ... S pripojitvijo ne nameravamo zmanjševati števila zaposlenih,« je med drugim poudaril predsednik uprave Janez Rebec.

60 tisoč ribjih konzerv na dan pripravijo.

Milijonska investicija

Letošnja osrednja investicija je torej popolnoma avtomatizirana proizvodna linija za ribje solate. Od leta 2024 do danes so vložili 2,8 milijona evrov v investicije. Poleg nove linije so nabavili nov stroj za pakiranje paštet, ribjih solat in rib z zelenjavo, sistem rekuperacije odpadne toplote s toplotno črpalko, nov sistem zbiranja in obdelave ribjih odpadkov, širitev skladiščnih zmogljivosti ter posodobitev logističnih in proizvodnih procesov, je dodala direktorica proizvodnje Monika Marin.

Krepitev proizvodnje lokalne hrane predstavlja temelj prehranske varnosti države.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec je ob uradnem odprtju nove Delamarisove linije izpostavila, da »ima slovenska živilska industrija prihodnost, če bomo vlagali v znanje, inovacije in sodobne tehnologije, če bomo razvijali izdelke z višjo dodano vrednostjo ter če bomo znali ohraniti svoje tradicije in prepoznavne blagovne znamke, hkrati pa slediti novim potrebam potrošnikov. Nove pridobitve pomenijo tudi ustvarjanje pogojev za razvoj, ne nazadnje tudi podeželja. Krepitev proizvodnje lokalne hrane predstavlja temelj prehranske varnosti države.«

Polovico prodaje ustvarijo na slovenskem trgu, drugo polovico izvozijo.

Delamaris ob tem pridobiva strateške partnerje v Nemčiji in ZDA, ki imajo več kot 60.000 trgovin, kar pomeni tudi velik prodajni potencial pri osredotočanju na velike in perspektivne trge. O pomembnosti preboja na tuje trge je direktor prodaje Uroš Čelebič obrazložil, da to pomeni večje proizvodne serije, boljšo izkoriščenost domačih proizvodnih zmogljivosti in več prostora za nadaljnja vlaganja v razvoj, kar predstavlja tudi dolgoročno stabilnost proizvodnje doma.

Na tujih trgih

Vsi izdelki Delamaris so rezultat lastnega razvoja in proizvodnje v Sloveniji. Podjetje letno proizvede približno 25 milijonov ribjih konzerv (60.000 na dan). Polovico prodaje ustvari na slovenskem trgu, drugo polovico pa izvozi na številne tuje trge, izstopajo predvsem Avstrija, Nemčija in države zahodnega Balkana. Njihovi izdelki so sicer prisotni v več kot 28 državah.

Njihove ribje konzerve so brez konzervansov in drugih aditivov. Direktorica marketinga Špela Žitko je dejala: »Tudi v prihodnje bomo razvijali nove okuse in recepture, ki sledijo smernicam uravnotežene prehrane, z jasno usmeritvijo v kakovostne sestavine, lokalni razvoj in proizvodnjo ter trajnostne rešitve. Cilj je sodobnim potrošnikom ponuditi okusne, hranljive in priročne ribje obroke za vsak dan.«

Muzejska ribiška ladja Biser je bila zadnja iz portoroške ladjedelnice za Delamaris ... FOTO: Boris Šuligoj

Obrat za predelavo rib in proizvodnjo ribjih izdelkov, od koder v svet frči na milijone ribjih konzerv, stoji pri Pivki. FOTO: Aleš Černivec

Nekdanje Delamarisove delavke si gotovo niso predstavljale, da bo nekoč vse robotizirano, iz strojev pa bo poletelo na tisoče konzerv na dan. FOTO: Srečko Gombač

Potem je napočil slovesen trenutek, saj so v družbi kmetijske sekretarke Mojce Erjavec prerezali trak in odprli novo proizvodno linijo.