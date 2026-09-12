Našli pištolo, s katero je 21-letnik streljal na policista: »Postopek je bil ustrezen«

Iskalna akcija po petkovem streljanju na gorenjski avtocesti je končana. Policisti so našli službeno pištolo, ki jo je 21-letnik po napadu na policista med begom odvrgel. Orožje so iskali vzdolž gorenjske avtoceste med izvozoma Koseze in Šmartno ter tudi na območju Radovljice. Iskanje je v petek potekalo praktično do mraka, približno do 19. ure, območje pa so čez noč zavarovali.

Akcijo so nato nadaljevali v soboto zjutraj in orožje tudi našli. Ležalo naj bi ob avtocesti, natančne lokacije pa policija ni razkrila. Pri iskanju so sodelovali policisti Policijske uprave Ljubljana in Policijske uprave Kranj, teren pa so pregledovali tudi s službenimi psi in detektorjem kovin. V akcijo so se vključili celo policisti, ki so v času dogodka opravljali redna usposabljanja. »Policisti so bili primorani vadbo zapustiti, ne glede na status, ki ga imajo,« je pojasnil Toplak.

Policijska iskalna akcija. FOTO: POP TV

Kot smo že poročali, se je drama začela po prometni nesreči, ko se je po gorenjski avtocesti proti Kranju vozil močno poškodovan avtomobil. Policisti so voznika ustavili pri izvozu Šmartno, kjer se je nato zgodil napad. »Voznik je nenadoma in nepričakovano napadel policista, ki je vodil postopek, mu odvzel službeno pištolo in z njo streljal nanj,« je dogajanje opisal Tomislav Omejec. Osumljenec je nato vzel še policijsko vozilo in z njim pobegnil v smeri Radovljice. Tam je vozilo zapustil in beg nadaljeval peš, policisti pa so ga kmalu prijeli.

Postopek sta policista izvedla ustrezno

Policija. FOTO: POP TV

Po dogodku se je pojavilo tudi vprašanje, ali bi morala policista pri začetnem postopku z 21-letnikom ravnati drugače. V Sindikatu policistov Slovenije menijo, da za strožje ukrepanje v tistem trenutku ni bilo razlogov. »Voznik je bil normalen in ni bilo potrebe za hujše ukrepe,« je povedal Toplak. Dodal je: »Če bi policista gospoda vklenila, bi bil na koncu očitek, da sta prehitro, prekomerno uporabila silo.« Dogodek je po njihovem znova pokazal tudi na vse resnejšo kadrovsko stisko v slovenski policiji. »Nujno je treba zagotoviti, da obstoječ kader ostane v policijskih vrstah, ker je odhodov absolutno preveč,« je opozoril.