SLOVENIJA NA KITAJSKEM

Natalija Verboten predstavljala Slovenijo v Šanghaju: tako je blestela v narodni noši

Priljubljena pevka Natalija Verboten z nastopom navdušila zbrane na prestižnem sejmu CIIE na Kitajskem.
<p data-block-key="ydmyx">Natalija Verboten z možem Dejanom po odprtju slovenskega razstavnega paviljona na CIIE sejmu v Šanghaju FOTO: Zaslonski posnetek</p>
N. Č., S. N.
 10. 11. 2025 | 12:15
 10. 11. 2025 | 13:28
6:35
A+A-

Slovenija se je minule dni predstavila na enem največjih svetovnih gospodarskih dogodkov, na sejmu China International Import Expo (CIIE) v Šanghaju. Pozornosti pa niso pritegnila le podjetja, ki razstavljajo v slovenskem paviljonu, temveč tudi nastop naše priljubljene pevke Natalije Verboten v 53. nadstropju hotela Hyatt.

Sedem podjetij na slovenskem paviljonu

Kot je za Slovenske novice pojasnila Lidija Vinkovič iz Javne agencije Spirit Slovenija, ki skrbi za spodbujanje podjetništva in prepoznavnosti Slovenije v tujini, je slovenski razstavni prostor stal v hali, namenjeni napredni industriji in informacijski tehnologiji.

Na njem se je predstavilo sedem podjetij, ki so se prijavila na javni poziv agencije Spirit Slovenija – Domel, Mikropis Holding, Medex Trade, Savinjska pivovarna (Clef Brewery), Visdom Agencija, Amethyste in Sadatec. Podjetja prihajajo iz različnih panog, od digitalnih rešitev in farmacije do prehrane in turizma.

Delegacijo vodi Marko Lotrič

Na Kitajskem se je mudila tudi gospodarska delegacija, sestavljena v organizaciji Spirita Slovenija, Gospodarske zbornice Slovenije in Državnega sveta RS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, Veleposlaništvom RS v Pekingu ter Konzulatom RS v Šanghaju. V delegaciji je sodelovalo 45 slovenskih podjetij, vodil pa jo je predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Obiskali so Šanghaj in Hongkong, kjer so potekali številni poslovni pogovori in predstavitve.

Natalija Verboten kot glas slovenskega paviljona

V okviru uradnega odprtja slovenskega paviljona je nastopila pevka Natalija Verboten, ena najbolj prepoznavnih izvajalk narodnozabavne in zabavne glasbe pri nas.

Njen glasbeni nastop je bil del uradnega programa predstavitve Slovenije in namenjen povečanju prepoznavnosti države na enem najpomembnejših gospodarskih dogodkov na svetu.

Verbotnova je bila oblečena v slovensko narodno nošo in je z nastopom poskrbela za nepozaben trenutek slovenske predstavitve, ki je, po navedbah agencije, požel »številne pozitivne odzive kitajskih visokih predstavnikov«.

(Oglejte si posnetek):

Štajerska pevka, ki jo slovenski odri poznajo že več kot tri desetletja, je za Slovenske novice dejala, da je bilo to njeno prvo sodelovanje s Spiritom Slovenija.

Minulo sredo je nastopila na odprtju slovenskega paviljona na CIIE 2025 v Šanghaju za slovensko delegacijo, v četrtek pa še za obiskovalce sejma. Slovenska pesem je odmevala daleč naokoli iz petzvezdičnega hotela Hyatt.

Zbranim v slovenskem paviljonu je predstavila svoje pesmi, med drugim najnovejšo Made in Slovenija, prav tako se je zavrtela in zapela zimzelene vseslovenske uspešnice. 

Navdušenja nad njenim nastopom ni skrival županu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa, ki je ganjeno zapisal:

 »V 53. nadstropju hotela Hyatt v Šanghaju je odmevala pesem, ki poveže Slovence, Slovenija, od kod lepote tvoje, v čudoviti izvedbi Natalije Verboten. Dogodek je organiziral Generalni konzulat Republike Slovenije v Šanghaju, ki je s tem večerom slovensko kulturo in ponos ponesel visoko nad mestne luči. Ob veličastnem razgledu na mesto luči je dvorano napolnila domača toplina. Ponos, čustva in iskrena ljubezen do domovine so prežemali vsak trenutek.«

Verbotnova se je v tem od Slovenije oddaljenem, a mogočnem kitajskem velemestu počutila domače. Družbo ji je namreč delal tudi njen mož, podjetnik Dejan Bojič, ki se sicer ukvarja s tehnično in dekorativno opremo za prireditve.

V ospredju: gospodarske vezi in kulturni dialog

Slovenska predstavitev na sejmu CIIE je za domača podjetja velikega pomena, saj Kitajska velja za strateško pomemben trg z velikim potencialom. »V zadnjih letih sta se trgovinska izmenjava in gospodarsko sodelovanje med državama občutno okrepila, pri čemer je Kitajska postala pomembna zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Kitajska letos poroča o 30-odstotnem porastu slovenskega uvoza, kar kaže na odlične gospodarske odnose,« pojasnjuje Vinkovičeva.

Med prednostnimi področji sodelovanja so tehnološke inovacije, električna mobilnost, farmacija, prehrambna industrija in turizem. »Na področju turizma in medkulturnih izmenjav se odpirajo priložnosti za nadaljnjo promocijo Slovenije kot privlačne trajnostne destinacije za kitajske obiskovalce,« pravi Vinkovičeva.

Posebno vlogo ima tudi Luka Koper, ki je za Kitajsko pomembno evropsko pristanišče in vhod na evropski trg. »Slovenija lahko svojo vlogo v odnosih s Kitajsko krepi tudi kot stabilno evropsko gospodarsko okolje z močno logistično podporo zaradi izjemne geostrateške pozicije Slovenije. Luka Koper je za Kitajsko okno Evrope, pri čemer se še naprej krepijo odlični odnosi med največjim slovenskim pristaniščem in kitajskim pristaniščem Ningbo ter razvitim inovacijskim ekosistemom. Pri tem pa je nujna previdnost glede geopolitičnih dejavnikov, konkurenčnih pritiskov ter strateške uskladitve z evropskimi politikami,« se zavedajo v Spiritu.

Z gospodarsko delegacijo so se na Kitajskem predstavila podjetja:

Plan-net avto, Logo energija d.o.o., Ktf d.o.o., Tajfun Planina d.o.o., Pm d.o.o., Lanaja ids d.o.o., Herman & partnerji, Rolan d.o.o., Hfl institute – institute for preschool and school nutrition, Fanči d.o.o., Altado d.o.o., Prigo d.o.o., Brezovica, Gpo d.o.o., Sava d.d., Savinjska pivovarna d.o.o., V-ai d.o.o., odvetnik David Sluga (si 28993250), Stroka produkt d.o.o., Pixlprint d.o.o., Auterra materials d.o.o., Siq Ljubljana, Inea d.o.o., Cencen d.o.o., Tcon d.o.o., Alma mater eoropaea university, Imperioo, Lotrič meroslovje, Mediblink d.o.o., Tomaž Erjavec s.p., Intermatic d.o.o., Borzen d.o.o., T.l. Sirk d.o.o., Terme resort (Rimske terme), Zavod Iskriva, Institute for development of local potentials, Salus Ljubljana d.d., Salus veletrgovina d.o.o., Tiko pro d.o.o., Mladinska knjiga založba d.d., Aleš Klede s.p., Datapan d.o.o., Optivlak d.o.o. in Mizarstvo Novinec d.o.o.

SPIRIT SlovenijaNatalija VerbotenChina International Import ExpoSlovenijagospodarstvoKitajska
