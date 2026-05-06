V PREDSEDNIŠKI PALAČI

Nataša Pirc Musar dobila čisto poseben obisk, prislužila si je celo objem (FOTO)

Običaj, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, simbolizira obnovo življenja, prihod pomladi in utrjevanje prijateljskih vezi med narodoma.
Nataša Pirc Musar je bila obiska izredno vesela. FOTO: Nebojša Tejić/sta

Zeleni Jurij pri Nataši Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik

Deklica, ki je predsednici podarila vejico, jo je tudi objela. FOTO: Zaslonski Posnetek

STA, B. K. P.
 6. 5. 2026 | 16:27
 6. 5. 2026 | 17:58
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v predsedniški palači gostila sprejem ob prihodu Zelenega Jurija, tradicionalnega simbola pomladi, novega življenja in prijateljstva med narodi. Ob tej priložnosti je Zeleni Jurij predsednici izročil brezovo vejico ter ji zaželel srečno in uspešno leto. Običaj, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, simbolizira obnovo življenja, prihod pomladi in utrjevanje prijateljskih vezi med narodoma.

V nagovoru je predsednica poudarila pomen ohranjanja kulturne dediščine in spoštovanja narave, ki je bila nekoč tesno povezana z vsakdanjim življenjem ljudi. Izpostavila je simboliko praznika, ki že stoletja zaznamuje prehod iz zime v pomlad ter prebujanje narave. Poudarila je tudi, da Zeleni Jurij ni le del ljudskega izročila, temveč pomemben simbol skupne zgodovine, identitete in povezanosti ljudi na obeh straneh meje. Takšna praznovanja krepijo prijateljstvo, sodelovanje in medsebojno razumevanje med Slovenci in Hrvati. Posebno pozornost je namenila mladim, ki s svojo energijo in predanostjo ohranjajo ta starodavni običaj. Izpostavila je njihovo vlogo pri prenosu kulturne dediščine na prihodnje generacije. Kulturni program so oblikovali člani mlajše mladinske folklorne skupine Kulturnega društva Otona Župančiča Vinica ter člani Kulturno umetniškega društva Frankopan Bosiljevo iz sosednje Hrvaške. S pesmijo in plesom so predstavili bogato kulturno dediščino ter ustvarili praznično vzdušje, so zapisali na spletni strani urada predsednice.

