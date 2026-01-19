  • Delo d.o.o.
BRDO PRI KRANJU

Pirc Musar in Golob sprejela diplomate: »Genocid je črta, ki je ne smemo prestopiti« (FOTO)

Na novoletnem srečanju sta predsednica republike in premier opozorila na krhanje mednarodnega reda ter poudarila vlogo Slovenije pri iskanju mirnih rešitev.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta pripravila tradicionalni sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednica republike je v nagovoru opozorila, da svet vse pogosteje zapušča okvir dialoga in pravil ter se zateka k uporabi sile. FOTO: Jože Suhadolnik

Na novoletnem srečanju sta predsednica republike in premier opozorila na krhanje mednarodnega reda ter poudarila vlogo Slovenije pri iskanju mirnih rešitev. FOTO: Jože Suhadolnik

Premier je ob tem opozoril še na krize, ki ostajajo v senci evropskih konfliktov, med njimi v Venezueli, Iranu in Gazi. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta pripravila tradicionalni sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta. 19.1.2026 Brdo pri Kranju Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Tradicionalni sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta. FOTO: Jože Suhadolnik

Diplomatski zbor je nagovoril tudi doajen zbora, apostolski nuncij Luigi Bianco. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaja Grozina
 19. 1. 2026 | 18:36
Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta na novoletnem sprejemu diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju poudarila, da si Slovenija tudi v vse bolj nestabilnem mednarodnem okolju prizadeva ostati dosledna zagovornica mirnega reševanja sporov, multilateralizma in spoštovanja mednarodnega prava.

Predsednica republike je v nagovoru opozorila, da svet vse pogosteje zapušča okvir dialoga in pravil ter se zateka k uporabi sile. FOTO: Jože Suhadolnik
Predsednica republike o mejah, ki jih ne bi smeli prestopiti

Predsednica republike je v nagovoru opozorila, da svet vse pogosteje zapušča okvir dialoga in pravil ter se zateka k uporabi sile. »Jezik, ki se širi v mednarodnih odnosih, je jezik izolacionizma, ne multilateralizma,« je poudarila in dodala, da stanje dodatno poslabšuje erozija zaupanja v mednarodne institucije. Po njenih besedah je prilagajanje novi realnosti nujno, vendar ob tem ne sme priti do relativizacije temeljnih načel. Kot eno takšnih mej je izpostavila genocidna ravnanja in nasilje nad civilnim prebivalstvom. »Genocidno ravnanje je črta, ki je ne bi smeli prestopiti,« je dejala in opozorila na razmere v Gazi, na Zahodnem bregu in v Sudanu. Takšni primeri po njeni oceni razkrivajo selektiven pristop mednarodne skupnosti. Posebej je poudarila tudi pomen spoštovanja suverenosti, ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja ter ocenila, da so »apetiti po prisvajanju ali nadzoru ozemelj drugih držav nesprejemljivi«.

Na novoletnem srečanju sta predsednica republike in premier opozorila na krhanje mednarodnega reda ter poudarila vlogo Slovenije pri iskanju mirnih rešitev. FOTO: Jože Suhadolnik
Premier Golob o razumu v mednarodnih odnosih

Premier Golob je dejal, da kljub prizadevanjem Slovenije kot nestalne članice Varnostni svet Združenih narodov razvoj dogodkov v svetu ne daje razlogov za optimizem. »Imam občutek, da v mednarodni skupnosti ostajamo v manjšini,« je dejal in opozoril, da vse več držav mednarodno pravo potiska na rob ter v njem vidi predvsem orodje za uveljavljanje lastnih interesov. Med aktualnimi krizami je izpostavil Ukrajino, kjer po njegovih besedah obstaja resna pripravljenost za dosego miru, hkrati pa opozoril na zaostrovanje razmer na Arktiki. V tem okviru je spomnil, da se je Slovenija pridružila skupni izjavi več držav o varnosti Arktike in sprejela odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo. »Prepričani smo, da mora prevladati razum in da moramo med zavezniki odkrito spregovoriti o takih situacijah,« je poudaril.

Premier je ob tem opozoril še na krize, ki ostajajo v senci evropskih konfliktov, med njimi v Venezueli, Iranu in Gazi. FOTO: Jože Suhadolnik
Premier je ob tem opozoril še na krize, ki ostajajo v senci evropskih konfliktov, med njimi v Venezueli, Iranu in Gazi. »Želimo biti glas razuma, ki ne bo mahal z vojaško močjo, bo pa pozival k mirnemu reševanju sporov,« je dejal. Diplomatski zbor je nagovoril tudi doajen zbora, apostolski nuncij Luigi Bianco, ki je izpostavil konstruktivno vlogo Slovenije v mednarodnih odnosih ter njeno delovanje v Varnostnem svetu Združenih narodov in svetu Združenih narodov za človekove pravice.

Diplomatski zbor je nagovoril tudi doajen zbora, apostolski nuncij Luigi Bianco. FOTO: Jože Suhadolnik
