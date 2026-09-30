Nataša Pirc Musar izbrala kandidatko za viceguvernerko Banke Slovenije, to pričakuje

Predsednica države Nataša Pirc Musar po opravljenih pogovorih s prijavljenimi kandidati ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin DZ predlaga, da za viceguvernerko Banke Slovenije imenuje doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar. Kot so pojasnili v uradu predsednice, je po posvetovanjih mogoče pričakovati zadostno podporo za njeno izvolitev. Kot so spomnili v uradu, je na poziv predsednice za prosto mesto člana sveta Banke Slovenije oz. viceguvernerja do konca avgusta prispelo osem predlogov možnih kandidatur.

Urad je nato z vsemi prijavljenimi opravil pogovore, pri katerih sta sodelovala strokovnjaka s področja bančništva France Arhar in Mitja Gaspari. Ob tem so poudarili, da predsednica pri izbiri kandidatov za najvišje položaje v državi kot ključna merila zagovarja visoko strokovnost, vodstvene kompetence in osebno integriteto.»Prepričana je, da Arjana Brezigar s kombinacijo strokovnih, vodstvenih, akademskih in mednarodnih izkušenj izpolnjuje ta merila ter bo poslanstvo viceguvernerke Banke Slovenije opravljala strokovno, skrbno, preudarno in neodvisno,« so povzeli besede Pirc Musar.

Brezigar že od leta 2017 vodi analitsko-raziskovalni center Banke Slovenije

Arjana Brezigar Masten FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo

Brezigar je sicer doktorica ekonomskih znanosti in izredna profesorica za področje ekonometrije, mikroekonomije, financ in analize časovnih vrst na Univerzi na Primorskem. Od leta 2017 je direktorica analitsko-raziskovalnega centra v Banki Slovenije, kjer je odgovorna za ekonomske analize, denarno politiko, raziskovanje in strokovno podporo organom odločanja. Sodeluje tudi v odboru za denarno politiko Evropskega sistema centralnih bank in v mreži vodij raziskav ESCB ter se kot spremljevalna oseba guvernerja udeležuje sej Sveta Evropske centralne banke.

Mesto viceguvernerja se je izpraznilo, potem ko je Primož Dolenc z marcem prevzel funkcijo guvernerja Banke Slovenije. DZ ga je potrdil v začetku februarja, potem ko je politični postopek imenovanja naslednika Boštjana Vasleta zaradi raznih zapletov in nesoglasij med predsednico republike in DZ oz. koalicijsko večino trajal približno leto in pol.