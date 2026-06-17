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OB SPREJEMU VLADE

Nataša Pirc Musar ob sprejemu vlade opozorila pred revanšizmom. Janša: »V Sloveniji ima oblast ljudstvo« (FOTO)

Predsednica je opozorila na pomen pravne države in človekovih pravic, premier pa izpostavil zavezanost vlade ustavi ter skupnemu iskanju rešitev.
Vlada pri predsednici republike Nataši Pirc Musar FOTO: Blaž Samec

Vlada pri predsednici republike Nataši Pirc Musar FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Vlada pri predsednici republike Nataši Pirc Musar FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
STA, A. G.
 17. 6. 2026 | 15:08
 17. 6. 2026 | 15:08
6:28
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Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Pirc Musar je v nagovoru izpostavila pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij. »Te vrednote zame niso ne leve ne desne. So univerzalne, so vrednote demokratične države, so moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra,« je dejala. Izpostavila je, da bo vedno opozorila, ko bo ocenila, da so ogroženi ustavni red in njegova načela, neodvisnost institucij ali človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot je dejala, so »ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo«.

Prav tako je napovedala, da bo opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo. Vlado je pozvala tudi, naj se izogiba t. i. omnibus zakonom, saj ti po izkušnjah ustvarjajo dodatne pravne dileme in izzive v odnosu do ustave ter veljavne zakonodaje. Predsednica republike je posebej poudarila tudi pomen sodelovanja z opozicijo in širšega dogovora pri ključnih razvojnih in sistemskih vprašanjih. »Slovenija potrebuje razvojni zagon, vendar tudi več kontinuitete. Na ključnih področjih si ne moremo privoščiti, da bi vsaka oblast začenjala znova zgolj zato, ker je nekaj začela prejšnja. Revanšizem nikoli za nikogar ni dobro izhodišče,« je dejala.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Tudi na področju zunanje politike mora Slovenija po besedah Pirc Musar ostati odločna podpornica multilateralizma EU in njene širitve, ZN in Nata ter mednarodnega prava in človekovih pravic. »Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu, zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, vključno z genocidom v Palestini,« je poudarila Pirc Musar.

Janša med strateškimi problemi izpostavil demografijo, kar izpostavlja tudi Pirc Musarjeva

Predsednik vlade Janez Janša je danes v zvezi z zunanjo politiko dejal, da bo »vlada vodila realistično evroatlantsko zunanjo politiko, brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki škodi slovenskim nacionalnim interesom«. Povedal je, da je Slovenija del EU in Nata, ki sta v velikih težavah, pri reševanju teh pa Slovenija po besedah Janše ne bo pasivni opazovalec.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Janša je dejal, da je vlada prevzela krmilo v precej zahtevnih razmerah, pri čemer je izpostavil javne finance, pa tudi boj proti korupciji. Med strateškimi problemi pa je izpostavil demografijo, kar izpostavlja tudi Pirc Musarjeva. »Me zelo veseli, da se tega nekako lotevamo z enakim razumevanjem problema,« je dejal Janša. Dodal je, da se vlada strateških posledic tega problema zaveda, zato so temu problemu namenili tudi svoje ministrstvo.

Janša se je Pirc Musarjevi zahvalil za sprejem. Med drugim je dejal, da so z dosedanjimi predsedniki države vedno skušali delovati za skupno dobro. Poudarjali so stvari, ki jih povezujejo, kjer so enotni in izhajajo »iz velikega političnega kapitala, ki ga je Slovenija pridelala v času osamosvojitve«. Kot je dejal, je ta vlada zavezana temu izhodišču. Po njegovih besedah morajo različne veje oblasti delovati znotraj ustave, sodelovati in iskati rešitve tudi, ko se nekatera stališča različna. Izpostavil je, da je zdajšnja vlada zavezana členu ustave, v katerem piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Pri tem je sicer že v začetku nagovora izpostavil, da vlada sicer ni nastala na podlagi mandata, ki bi ji ga podelila predsednica, ampak na podlagi 48 podpisov poslank in poslancev.

Ob zaključku je Pirc Musarjeva vladi predala poročila dosedanjih Predsedničinih forumov, za katera se ji je Janša zahvalil in dodal, da so na teh posvetih prišli do nekaterih zelo dobrih in konstruktivnih predlogov. »Demokracija ni tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši. Moč politike pa se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati,« je nagovor sklenila predsednica.

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je po sprejemu v izjavi za medije ocenil, da so bili pogovori s predsednico izjemno dobri in da bodo z njo zelo dobro sodelovali. Meni, da je bilo predsedničino stališče glede zunanje politike, ki ga je izrazila v nagovoru, pričakovano. »V demokraciji imamo glede takšnih in drugačnih tem tudi malenkost drugačna stališča, kar se pa tiče zunanje politike, pa je ena in to je slovenska,« je dodal. Kot konstruktivno je srečanje ocenila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Glede besed Pirc Musar o tem, da mora javna radiotelevizija ostati javna in ne državna, pa je dejala: »Danes ni bil čas za te komentarje«.

Dobro sodelovanje s predsednico republike si obeta tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki je bil sicer na predsedniških volitvah tudi njen protikandidat. »Ta vlada ima mandat zato, da nekaj spremeni, ne da se ukvarja z notranjepolitičnimi trenji zaradi osebnih kapric,« pa je odgovoril na vprašanje, ali je med premierjem in predsednico kaj napetosti, ker ta Janši v prvem krogu ni podelila mandata za sestavo vlade. Tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je bil s srečanjem zadovoljen, verjame, da bodo s predsednico in njenimi svetovalci dobro sodelovali. Tisto, v čemer se s predsednico ni strinjal, pa bodo po njegovih besedah pokazali skozi delo.

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