Nataša Pirc Musar ponosno sporočila, kaj je njen mož počel v domu starejših, naredil je krasno stvar (FOTO)

V Domu starejših občanov Trebnje so doživeli prav poseben obisk. Obiskal jih je Aleš Musar, soprog predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je tja prišel s posebnim namenom. Stanovalcem je predal terapevtsko robotsko mačko, s katero želi ljudem z demenco in drugim starejšim polepšati vsakdan. To ni osamljena dobrodelna poteza. Predsednica Slovenije je v zapisu na Instagramu zapisala, da je predal že štirinajst tovrstnih mačk. Slike obiska lahko vidite tukaj.

Pobuda opozarja na pomen skrbi za starejše in na izzive

Predsednica države na dejanja moža gleda s ponosom. »Moj soprog Aleš je obiskal Dom starejših občanov Trebnje in stanovalcem predal terapevtsko robotsko mačko, že štirinajsto po vrsti. Veseli me, da s tem projektom nadaljuje in da obiskuje domove starejših po Sloveniji. Ponosna sem na njegovo predanost tej pobudi, ki opozarja na pomen skrbi za starejše in na izzive, s katerimi se soočajo osebe z demenco,« je zapisala Pirc Musar. Dodala je, da je skrb za kakovostno staranje in dostojno življenje starejših tema, ki si zasluži našo pozornost prav vsak dan.

Terapevtske robotske živali se lahko uporabljajo kot dopolnilo pri delu z osebami z demenco. Z nežnimi gibi, zvoki in odzivanjem na dotik se lahko obnašajo podobno kot prave živali in tako stanovalcem polepšajo dan. Za razliko od pravih živali pa ne zahtevajo, da varovanci domov zanje skrbijo vsakodnevno.