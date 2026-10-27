Nataša Pirc Musar se je v Vatikanu srečala s papežem Leonom XIV.: papež predsednici obljubil obisk Slovenije (FOTO)

VISOKI OBISK

Pri odnosu do drugače mislečih, migrantov in vprašanja miru imata skupne vrednote.

Predsednica države Nataša Pirc Musar se je v Vatikanu včeraj srečala s papežem Leonom XIV. Obisk je izkoristila tudi za uradno vabilo, naj obišče Slovenijo. Papežu je najprej zaželela dobrega zdravja, nato pa ga spomnila na dve pomembni obletnici. »Letos namreč mineva 30 let od obiska papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji in 35 let diplomatskih odnosov bomo praznovali drugo leto. Torej kar nekaj razlogov, da bi papež Leon XIV. lahko prišel. In obljubil mi je, da bo v naslednjih dveh letih,« je po pogovoru za Televizijo Slovenija povedala predsednica. Pirc Musarjeva in papež sta govorila tudi o ...