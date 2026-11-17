Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar se je med obiskom Združenega kraljestva srečala z britanskim kraljem Karlom III. Ta jo je sprejel v Buckinghamski palači, srečanje pa ima tudi poseben simbolni pomen. Gre namreč za njeno prvo avdienco pri britanskem monarhu v času njegovega kraljevanja.

Prvič jo je sprejel na avdienci

Za slovensko predsednico je bilo srečanje posebno tudi zato, ker jo je britanski kralj prvič sprejel na avdienci. Pirc Musarjeva se je sicer maja 2023 že udeležila njegovega kronanja.

Pred srečanjem s kraljem še v britanskem parlamentu

Pred obiskom Buckinghamske palače se je slovenska predsednica v britanskem parlamentu sestala s predsednikom spodnjega doma sirom Lindsayjem Hoylom.

Pred obiskom Buckinghamske palače se je slovenska predsednica v britanskem parlamentu sestala s predsednikom spodnjega doma sirom Lindsayjem Hoylom. FOTO: Boštjan Podlogar/uprs.

Pred obiskom Buckinghamske palače se je slovenska predsednica v britanskem parlamentu sestala s predsednikom spodnjega doma sirom Lindsayjem Hoylom. FOTO: Boštjan Podlogar/uprs.

Pred obiskom Buckinghamske palače se je slovenska predsednica v britanskem parlamentu sestala s predsednikom spodnjega doma sirom Lindsayjem Hoylom. FOTO: Boštjan Podlogar/uprs.

Sogovornika sta poudarila odlične in prijateljske odnose med državama, ki ju povezujejo skupne vrednote in interesi. Spregovorila sta tudi o nekaterih najbolj perečih mednarodnih vprašanjih.

Med drugim sta izmenjala poglede na vojno v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu in dogajanje na Zahodnem Balkanu.

Beseda je nanesla tudi na čebele

Zanimiv del srečanja je bil pogovor o čebelah in opraševalcih, ki imajo posebno mesto v slovenski tradiciji, pa tudi v osebnem grbu predsednika spodnjega doma britanskega parlamenta. Pirc Musarjeva je ob tem spomnila na pomemben slovenski dosežek. Prihodnje leto bo namreč minilo deset let, odkar je Generalna skupščina Združenih narodov na pobudo Slovenije razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.

Posebno leto za Slovenijo in Združeno kraljestvo

Letošnji obisk poteka v znamenju dveh pomembnih obletnic. Slovenija praznuje 35 let samostojnosti, hkrati pa mineva 35 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov z Združenim kraljestvom.