  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVOLETNA POSLANICA

Nataša Pirc Musar v novoletni poslanici: »Naj naša dejanja govorijo glasneje od besed«

Po njenih besedah smo bili Slovenci od nekdaj miroljuben in solidaren narod.
Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo
Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, A. G.
 30. 12. 2025 | 20:07
 30. 12. 2025 | 20:08
2:45
A+A-

Predsednica republike Nataša Pirc Musar Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu želi, da nas v novem letu vodijo modrost, pogum in sočutje. »Bodimo drug drugemu bližje z razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter iskreno željo po boljšem jutri. Predvsem pa naj naša dejanja govorijo glasneje od besed,« je pozvala v novoletni poslanici. »Bližamo se koncu koledarskega leta, ko se ritem naših življenj naravno umiri. Mesta in vasi se ovijejo v praznični sij, ulice zadišijo po pričakovanju. Objame nas vzdušje topline in veselja, ki ju prinašajo bližina in drobne pozornosti naših najdražjih,« je orisala praznični čas ob izteku leta.

Po njenih besedah je to za večino od nas zelo dragocen čas. Ob tem obžaluje, da veliko ljudi nima te sreče, da bi v miru praznovali in gradili svojo prihodnost. Varnost in dostojanstvo vsakega posameznika vidi kot neprecenljivi vrednoti, pri čemer v njuni odsotnosti zbledi vrednost vseh drugih dobrin. »Izjemnost, ki ga ima pomen varnosti in dostojanstva, pa najgloblje razumejo tisti, ki tudi v teh prazničnih dneh doživljajo trpljenje vojn in drugih stisk,« je opomnila. Prepričana je, da niti ne smemo niti ne moremo sprejeti »te vsesplošne globalizacije ravnodušja, češ da na to nimamo vpliva«. V novem letu zato še odločneje gradimo družbo, v kateri sta spoštovanje in sočutje močnejša od strahu in brezbrižnosti, je pozvala.

Miroljuben in solidaren narod

Po njenih besedah smo bili Slovenci od nekdaj miroljuben in solidaren narod. Smo predani svoji zemlji, a obenem odprti svetu in vemo, da zgolj sodelovanje in medsebojno spoštovanje prinašata boljšo prihodnost, je naštela. Glede na to je predlagala, da v novo leto vstopimo z zavedanjem, da smo kot narod, kot družba in kot soustvarjalci skupnega življenja odgovorni tako do najšibkejših, do starejših, otrok in prihodnjih generacij kot do narave. Posameznik sam v tem zgodovinskem trenutku po njenem mnenju nima dovolj moči za družbene spremembe, pač pa se »moč sestavi in vzplamti v skupnosti, ki z zaupanjem in solidarnostjo ustvarja prijazen dom in povezan svet«. »Smo del širše slovenske, evropske in svetovne skupnosti. Z vizijo, voljo in pogumom lahko postanemo navdih in povezovalci v mednarodnem prostoru,« je ocenila. Glede na to po njenem pozivu gradimo in ohranjajmo vrednote pravne države, medsebojne pomoči in dostojanstva doma in po svetu.

Več iz teme

Nataša Pirc MusarpraznikiSlovenijanovoletna poslanica
ZADNJE NOVICE
20:07
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNA POSLANICA

Nataša Pirc Musar v novoletni poslanici: »Naj naša dejanja govorijo glasneje od besed«

Po njenih besedah smo bili Slovenci od nekdaj miroljuben in solidaren narod.
30. 12. 2025 | 20:07
19:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

V Novi Gorici pijan z nerazločnimi besedami nadlegoval skupino ljudi

Policisti so morali uporabiti prisilna sredstva.
30. 12. 2025 | 19:40
19:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO

V Škocjanskih jamah tragedija! Med potopom se je smrtno ponesrečil potapljač

V Škocjanskih jamah se je zgodila tragedija.
30. 12. 2025 | 19:08
19:05
Novice  |  Slovenija
POSEBNA VITEŠKA SLOVESNOST

Dobrovniški župan se je pridružil eliti, kjer so sami pravi častilci kapljice (FOTO)

Marjan Kardinar je postal častni član madžarskega reda vitezov vina.
30. 12. 2025 | 19:05
18:43
Šport  |  Odmevi
POČIVATI MORA PRIBLIŽNO ŠTIRI TEDNE

Nikola Jokić ima srečo, to je pokazal pregled z magnetno resonanco

Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine današnje tekme z Miamijem.
30. 12. 2025 | 18:43
18:25
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGIČNA ZGODBA

Filmska igralka želi končati svoje življenje: želi si umreti že od osmega leta

Dolga leta je bila v oskrbi različnih psihiatrov in terapevtov v ZDA, pri čemer naj bi preizkusila več kot dva ducata zdravil, različne oblike terapij ter tudi elektrokonvulzivno terapijo, a brez večjega olajšanja.
30. 12. 2025 | 18:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki