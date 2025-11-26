Nategnili več kot 150 Slovencev: Lenče je dva meseca pripravljala po sto obrokov na dan, plačali ji niso nikoli

Ko je italijanska producentska hiša SKY TV v koprodukciji z ljubljanskim podjetjem Filmska produkcija Svet filma leta 2011 pri nas snemala film z naslovom Angelski obraz, ni bilo vse tako zelo zvezdniško, kot bi si morda mislili. Pri snemanju so poleg zvezdnikov sodelovali tudi številni Primorci, večinoma kot statisti, ko se je snemanje končalo, pa so ostali dolgih nosov oziroma brez honorarjev.

V tej zadevi sta obtožena lastnika Filmske produkcije Svet filma, makedonska producenta Vladimir Krstevski in Maja Mučeva, ki so ju šele leta 2022 posadili na zatožno klop. Krivdo sta zavrnila. In odtlej se na sodišču zadeva ni premaknila z mrtve točke oziroma ni bilo niti ene razprave. Odvetnika, Zoran Korenčan za Krstevskega in Anton Nosan za Mučevo, ne vesta, zakaj se glavna obravnava še ni začela. Primeru sicer naj še ne bi pretilo zastaranje, vendar pa molk sodišča daje vtis, da morda čakajo ravno na to. Predlagano je namreč neposredno zaslišanje okrog 150 ljudi, ki trdijo, da so bili opeharjeni, zato »bo postopek kar velik zalogaj«, pravi Korenčan.

Ostala sta dolžna 340.000 evrov

Krstevski je sicer na predobravnavnem naroku sodnici Tini Lesar povedal, da živi v Ljubljani, da je magister filmske produkcije, od leta 2014 ali 2015 pa je na zavodu za zaposlovanje prijavljen kot iskalec zaposlitve; v času naroka je dobival 400 evrov socialne pomoči. Mučeva ne živi pri nas in ne razume našega jezika. Iz ust obrambe je bilo slišati trditev, da so bili vsi slovenski izvajalci filma, ki so izdali utemeljene račune, poplačani. Filmska produkcija Svet filma je že zdavnaj v stečaju. Toda domnevni oškodovanci so, ko smo pred tremi leti in pol poročali o predobravnavnem naroku, trdili popolnoma drugače. Spominjali so se, da je Vipava tisto pomlad leta 2011 postala prava filmska kulisa, oni pa so se za obljubljen honorar 30 do 40 evrov na dan prelevili v filmske igralce.

V glavni vlogi lika, imenovanega il Toso, je nastopal dobitnik zlate palme v Cannesu Elio Germano, v filmu pa sta denimo zaigrala tudi znana italijanska operna pevka Katia Ricciarelli v vlogi matere glavnega lika ter Sebastian Cavazza kot predstavnik balkanske mafijske naveze.

Za izplačilo sta bila zadolžena ravno Makedonca, prek Filmske produkcije Svet filma bi morala plačati več kot 150 slovenskim statistom, gostincem, prevoznikom, scenografom in drugim. A tega naj ne bi storila in Primorcem naj bi ostala dolžna kar 340.000 evrov. Pomenljiv podatek je, da so Italijani za snemanje filma pri nas namenili 1,3 milijona evrov in domnevni opeharjenci so prepričani, da so ti ta denar nakazali, Makedonca pa naj bi si večji del vsote prisvojila.

»Še vedno so mi dolžni 48.000 evrov,« nam je potožila Lenče Ilieva, ki je prek svojega podjetja Catering Tetka v 54 snemalnih dneh pripravila po 100 obrokov na dan. Kot se je spominjala, v začetku ni bilo težav, plačana sta bila tudi prva dva računa, ki jih je izstavila. Nato plačil ni bilo več. »Še vedno pa so hodili okoli nas in prosili, da še naprej kuhamo, in mi smo vse, kar so želeli, tudi naredili. Kadar koli sem jih poklicala, so mi pojasnili, da morajo še druge stvari plačati in da bomo že uredili. Snemanje smo končali, oni so se vsem zahvalili za sodelovanje.« Ilieva je grenko sklenila, da jo je kuhanje za ustvarjalce Angelskega obraza pahnilo v poslovni propad, njeno edino plačilo pa je bilo, da je »na koncu filma pisalo Catering Tetka. Očitno je bilo to moje plačilo.«

1500 evrov ni nikoli videl

Plačano ni dobil niti gostinec Tomaž Hrovatin, v čigar gostilni se je v filmu dobivala mafijska združba. Izstavil je račun za 1500 evrov, denarja ni videl nikoli. Jeza je popadla tudi Vipavca Martina Groznika, ki je k snemanju filma pritegnil okrog 30 prijateljev, Makedonca pa jim nista plačala ničesar. Ko je to objavil na Facebooku in v zvezi s tem omenjal mafijo, pa ga je Filmska produkcija Svet filma tožila za 5000 evrov, saj naj bi okrnil ugled podjetja.

Ob našem poročanju o predobravnavnem naroku je še najbolj besno deloval znani slovenski kaskader Rok Cvetkov, ki je prav tako sodeloval v filmu in naj bi bil oškodovan za več tisočakov. O Krstevskemu in Mučevi je dejal: »Goljufa, prava profesionalca! Cel kup dolgov sta pustila. Kjer koli sta delala, sta goljufala. Pri nas, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bolgariji.«