Naužijte se sonca, že jutri nas čaka vremenski preobrat

Upamo, da ste današnjo sončno nedeljo izkoristili za kakšen sprehod, ali zgolj martinčkanje na prijetno toplem soncu. Že jutri nas namreč po napovedih vremenoslovcev čaka preobrat, in to nič kaj prijeten. Z jutrišnjim dnem sicer vstopamo v meteorološko zimo, pred nami so torej trije najhladnejši meseci v letu, čeprav bodo po napovedih vremenoslovcev tokrat ti temperaturno precej nad dolgoletnim povprečjem.

Že danes popoldan se bo od zahoda postopno pooblačilo, oblačno pa bo tudi jutri, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, po vsej državi pa bo jutro, kot se za prvi decembrski dan tudi spodobi, hladno. Najnižje jutranje temperature bodo od pet stopinj Celzija pod ničlo pa do nič, na Primorskem do pet stopinj. Dan bo zaradi oblačnega vremena nekoliko toplejši, kot so bili dnevi v tednu, ki se izteka. Najvišje dnevne temperature bodo po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) okoli pet, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj Celzija.

Tudi v torek bo pretežno oblačno, popoldne se bo oblačnost ponekod trgala, še bodo možne rahle padavine, tudi v sredo bo večinoma oblačno, ponekod bo še lahko rahlo deževalo. Po trenutnih napovedih Arsa pa vsaj snežnih lopat in težke zimske obutve še nekaj časa ne bomo potrebovali, saj se v naslednjem tednu temperature v večjem delu države ne bodo spustile pod ledišče, ne bo pa odveč, če pripravite dežnike in dežne plašče.