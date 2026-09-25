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Naval na mednarodno slovensko oznako (SI), to je razlog

Za nenaden naval je poskrbelo novo mednarodno zanimanje za kratico SI.
Dve črki, ki sta bili na spletu več kot tri desetletja predvsem oznaka Slovenije, sta v nekaj dneh postali zanimivi precej širšemu svetu. FOTO: Delo UI
Dve črki, ki sta bili na spletu več kot tri desetletja predvsem oznaka Slovenije, sta v nekaj dneh postali zanimivi precej širšemu svetu. FOTO: Delo UI
Nina Čakarić
 25. 9. 2026 | 14:36
 25. 9. 2026 | 14:36
4:20
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Slovenska spletna končnica.si je nenadoma pritegnila izjemno pozornost tudi zunaj naših meja. Pri Domenci so uporabnike opozorili, da je Register.si v enem 24-urnem obdobju zabeležil več kot 4000 registracij domen.si, medtem ko se jih običajno v celem mesecu registrira približno 2500. Za nenaden naval je poskrbelo novo mednarodno zanimanje za kratico SI.

Na nenavadno dogajanje je v sporočilu svojim uporabnikom opozorila Domenca, slovenski ponudnik registracije domen in spletnega gostovanja. Domenca je blagovna znamka podjetja Webtasy, ki se predstavlja kot akreditirani registrar domen, torej kot eden od ponudnikov, prek katerih lahko uporabniki registrirajo domeno.si. 

Da se na slovenskem domenskem prostoru res dogaja nekaj neobičajnega, kažejo tudi podatki spletne strani Register.si. Ob našem preverjanju je bilo skupaj 203.827 registriranih domen.si, od tega 3463 novih v zadnjih 24 urah in 3515 v zadnjem mesecu. Podatki se sproti spreminjajo. Tudi britansko podjetje Netcraft, ki spremlja internetno infrastrukturo, je 24. septembra poročalo o izrazitem skoku in ugotovilo, da je bilo v določenem trenutku v zadnjih 24 urah registriranih celo več domen.si kot v primerjalnem mesečnem obdobju.

Dve črki sta nenadoma dobili nov pomen. Kaj je sprožilo takšno zanimanje?

V ozadju je dogajanje v ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je 22. septembra na Generalni skupščini Združenih narodov začel uporabljati izraz »super intelligence« oziroma SI namesto dosedanjega poimenovanja artificial intelligence oziroma AI. Po poročanju Euronewsa je nato tudi urad ameriškega State Departmenta svojim zaposlenim naročil uporabo izraza »super intelligence«.

In prav tu je Slovenija po naključju dobila nepričakovano vlogo..si je namreč nacionalna internetna domena Slovenije. Arnes jo upravlja že od leta 1992, registrirati pa jo lahko tudi posamezniki in podjetja iz tujine.

Kratica SI je tako čez noč dobila še en pomen, ki je zelo zanimiv za tehnološka podjetja, razvijalce in predvsem trgovce z internetnimi domenami. »Opažamo izredno povečano zanimanje predvsem za kratka angleška imena, povezana s tehnologijo, investicijami, varnostjo in spletnimi platformami, pa tudi za druga splošna in široko uporabna imena,« so zapisali pri Domenci.

Nekateri jih že kupujejo za nadaljnjo prodajo

Da za delom navala stojijo tudi špekulativni nakupi, kaže analiza Netcrafta. Ugotovili so, da je veliko novih registracij potekalo prek ameriškega registrarja Dynadot. Približno 52 odstotkov domen.si, ki jih je Netcraft zaznal pri tem registrarju med Trumpovo objavo ankete 19. septembra in njegovim govorom 22. septembra, je bilo že naslednji dan ponujenih za nadaljnjo prodajo.

To pomeni, da nekateri domene očitno kupujejo v upanju, da jih bodo pozneje lahko prodali dražje. Med na novo registriranimi imeni, ki jih je Netcraft opazil na trgu, so bile tudi domene, povezane z znanimi podjetji, osebami in tehnološkimi izrazi.

Podoben, čeprav bistveno obsežnejši razvoj je v zadnjih letih doživela končnica.ai. Ta je pravzaprav nacionalna domena karibskega otoka Angvila, zaradi povezave kratice AI z umetno inteligenco pa je postala izjemno priljubljena med tehnološkimi podjetji po vsem svetu. Netcraft zdaj ugotavlja, da so registracije slovenskih domen.si neposredno po Trumpovem govoru celo prehitele registracije domen.ai.

Ali se bo podobna zgodba dolgoročno ponovila tudi pri Sloveniji, je še prezgodaj napovedovati. Tudi Domenca opozarja, da je sedanji skok lahko predvsem posledica povečanega in špekulativnega zanimanja.

Dve črki, ki sta bili na spletu več kot tri desetletja predvsem oznaka Slovenije, sta v nekaj dneh postali zanimivi precej širšemu svetu. In zaradi tega so se začela dobra, kratka imena z zaključkom.si očitno pobirati precej hitreje kot običajno.

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