Ne boste verjeli, kaj bodo osvetlili v barvah slovenske zastave. To bo lahko spremljal ves svet (VIDEO)

Pred 35 leti je slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po tem, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države. Na tej slovesnosti je takratni predsednik republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami: »Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.« A veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oboroženi spopadi so se končali 7. julija 1991 s podpisom sporazuma na Brionih, zadnji vojak jugoslovanske vojske pa je Slovenijo zapustil v noči s 25. na 26. oktober 1991. Zato 25. oktobra zaznamujemo dan suverenosti.