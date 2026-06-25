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Ne boste verjeli, kaj bodo osvetlili v barvah slovenske zastave. To bo lahko spremljal ves svet (VIDEO)

Slovenija praznuje 35 let.
Slovenija praznuje 35 let. FOTO: Roman Šipić
Slovenija praznuje 35 let. FOTO: Roman Šipić
M. U.
 25. 6. 2026 | 08:03
 25. 6. 2026 | 08:12
2:57
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Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo dan državnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Obeležili ga bodo tudi v predsedniški palači, ki bo odprla vrata za obiskovalce.

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»Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.«

Pred 35 leti je slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po tem, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države. Na tej slovesnosti je takratni predsednik republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami: »Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.« A veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oboroženi spopadi so se končali 7. julija 1991 s podpisom sporazuma na Brionih, zadnji vojak jugoslovanske vojske pa je Slovenijo zapustil v noči s 25. na 26. oktober 1991. Zato 25. oktobra zaznamujemo dan suverenosti.

»S ponosom sporočamo, da bodo Niagarski slapovi v čast 35. obletnice državnosti Republike Slovenije osvetleni v barvah slovenske zastave. Osvetlitev bo vidna v četrtek, 25. junija, med 22:15 in 22:30 uro po lokalnem kanadskem času.«, so ob tem navedli na veleposlaništvu Slovenije v Ottawi. Dogodek boste lahko spremljali v živo tule.

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Slovenija praznuje 35 let, to bodo na poseben način počastili tudi na Niagarskih slapovih. FOTO: Zaslonski Posnetek
Slovenija praznuje 35 let, to bodo na poseben način počastili tudi na Niagarskih slapovih. FOTO: Zaslonski Posnetek

Praznik bodo danes obeležili v predsedniški palači. Vrata bodo odprli obiskovalcem, ki si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike ter se s predsednico tudi srečali. Pred predsedniško palačo bo med 9. in 16. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Predsednica bo dopoldne tudi položila venec k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91 na ljubljanskih Žalah.

Niagarski slapovi so skupina velikih slapov na reki Niagari v vzhodni Severni Ameriki, ki razmejuje Združene države Amerike in Kanado. Niagarski slapovi sicer niso izjemno visoki, vendar so zelo široki in predstavljajo najbolj vodnate slapove Severne Amerike. Slapovi slovijo po svoji lepoti, obenem pa so pomemben vir hidroelektrične energije in izziv pri ohranjevanju neokrnjene narave

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