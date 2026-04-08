Ne boste verjeli, kaj se sprehaja po Nanosu! Če ga opazite, bodite previdni

Pohodniki, ki so te sončne in tople aprilske dni izkoristili za vzpon na Nanos, so imeli kaj videti. Mnogi od njih so namreč na kraški planoti, ki je priljubljena točka izletnikov in pohodnikov, opazili noja. Fotografija velikega ptiča, ko hiti po eni od sprehajalnih poti, je zaokrožila tudi po družabnih omrežjih s pripisom: »Na poti proti Nanosu izgubljen noj. Kdo ga pogreša?« Noj namreč na Nanos ne sodi oziroma omenjena planota ni njegov naravni dom, zato mnoge skrbi, da je ptič pobegnil s katere od kmetij ali domačij, kjer so ga imeli za ljubljenčka, oziroma je živel v ujetništvu, zato v naravi ne bi zmogel preživeti, vsaj ne samostojno.

Noji so sicer izredno iznajdljivi, jedo skorajda vse, od žuželk do semen, brez vode pa lahko zdržijo zelo dolgo, zato obstaja upanje, da bodo noja, ki je zašel na Nanos, lastniki našli pravočasno in ga spravili na varno. Če ga vidite, pa se mu raje izognite in o tem obvestite policijo, veterinarje ali koga od lokalnih prebivalcev. Ti veliki priči so namreč lahko izredno nevarni, še posebej boleče, lahko tudi usodne so lahko za človeka njihove brce. Prav tako jih ni priporočljivo dražiti z »varne razdalje«. Noji namreč niso le močni in visoki, temveč tudi izredno hitri in nikakršnih težav ne bodo imeli, da vas dohitijo in z vami obračunajo, če se jim bo zdelo, da jih ogrožate.