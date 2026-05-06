Ne boste verjeli, kako v tujini poteka nakup dioptrijskih očal: v Sloveniji je zgodba povsem drugačna

Na družbenem omrežju LinkedIn je pozornost pritegnila objava uporabnika, ki je delil osebno izkušnjo nakupa očal v Dubaju in jo primerjal s postopkom v Sloveniji. V zapisu je izpostavil predvsem razlike v hitrosti storitve, ceni in organizaciji procesa ter poudaril učinkovitost različnih trgov.

Kot je zapisal, je v Dubaju očala kupoval v nakupovalnem središču Dragon Mart, kjer naj bi celoten postopek potekal bistveno hitreje kot v Evropi. »Pridem, preverijo dioptrijo, izberem okvir in grem nekaj pojest. Čez 30 - 60 minut me čakajo nova očala,« je opisal izkušnjo. Cena za takšna očala, vključno z izdelavo leč, naj bi se gibala med 80 in 100 evri.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V Sloveniji izkušnja popolnoma drugačna

Na drugi strani je kot primer navedel Slovenijo, kjer je po njegovih besedah proces daljši in bolj razdrobljen. »Najprej pregled (OK, razumem), potem depozit, da sploh začnejo delati, nato pa čakanje približno štiri delovne dni,« je zapisal. Ob tem je dodal, da cena pogosto preseže 200 evrov, izkušnja pa po njegovem mnenju ni nujno primerljiva z vidika hitrosti in uporabniške izkušnje. Avtor poudarja, da njegov zapis ni kritika, temveč neposredna primerjava. Po njegovem mnenju je bistvo v organizaciji storitve in jasnosti procesa. »Govorimo o osnovnem produktu in jasnem procesu. Govorimo o hitrosti, ceni in izvedbi,« je zapisal ter poudaril, da gre za temeljne elemente, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Objava na Linkedinu. FOTO: Posnetek Zaslona

V zapisu se dotakne tudi širšega konteksta. Kot pravi, takšne razlike niso naključne, temveč odražajo način razmišljanja in optimizacije, ki ga pripisuje predvsem azijskim trgom. »To je mindset - kako hitro lahko dostaviš, kako enostavno narediš proces in kako cenovno ostaneš relevanten,« poudarja. Po njegovem mnenju primer ni osamljen, temveč kaže na širši vzorec v različnih panogah.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ob koncu objave se vpraša tudi o posledicah takšnih razlik: »Če pri očalih razlika izgleda tako … kaj se dogaja pri industrijah, kjer so vložki 30.000 evrov ali več?« S tem je avtor nakazal, da primer ne zadeva le nakupa očal, temveč širše razlike v delovanju trgov in načinu izvajanja storitev. Čeprav gre za osebno izkušnjo, zapis izpostavlja pomen hitrosti, učinkovitosti in cenovne dostopnosti.