  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZLIKE V PRAKSI

Ne boste verjeli, kako v tujini poteka nakup dioptrijskih očal: v Sloveniji je zgodba povsem drugačna

Uporabnik je na družbenem omrežju delil svojo izkušnjo iz Dubaja, kjer naj bi očala dobil v manj kot eni uri.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Objava na Linkedinu. FOTO: Posnetek Zaslona

Objava na Linkedinu. FOTO: Posnetek Zaslona

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Objava na Linkedinu. FOTO: Posnetek Zaslona
Kaja Grozina
 6. 5. 2026 | 08:54
 6. 5. 2026 | 08:54
2:42
A+A-

Na družbenem omrežju LinkedIn je pozornost pritegnila objava uporabnika, ki je delil osebno izkušnjo nakupa očal v Dubaju in jo primerjal s postopkom v Sloveniji. V zapisu je izpostavil predvsem razlike v hitrosti storitve, ceni in organizaciji procesa ter poudaril učinkovitost različnih trgov.

Kot je zapisal, je v Dubaju očala kupoval v nakupovalnem središču Dragon Mart, kjer naj bi celoten postopek potekal bistveno hitreje kot v Evropi. »Pridem, preverijo dioptrijo, izberem okvir in grem nekaj pojest. Čez 30 - 60 minut me čakajo nova očala,« je opisal izkušnjo. Cena za takšna očala, vključno z izdelavo leč, naj bi se gibala med 80 in 100 evri.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V Sloveniji izkušnja popolnoma drugačna 

Na drugi strani je kot primer navedel Slovenijo, kjer je po njegovih besedah proces daljši in bolj razdrobljen. »Najprej pregled (OK, razumem), potem depozit, da sploh začnejo delati, nato pa čakanje približno štiri delovne dni,« je zapisal. Ob tem je dodal, da cena pogosto preseže 200 evrov, izkušnja pa po njegovem mnenju ni nujno primerljiva z vidika hitrosti in uporabniške izkušnje. Avtor poudarja, da njegov zapis ni kritika, temveč neposredna primerjava. Po njegovem mnenju je bistvo v organizaciji storitve in jasnosti procesa. »Govorimo o osnovnem produktu in jasnem procesu. Govorimo o hitrosti, ceni in izvedbi,« je zapisal ter poudaril, da gre za temeljne elemente, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Objava na Linkedinu. FOTO: Posnetek Zaslona
Objava na Linkedinu. FOTO: Posnetek Zaslona

V zapisu se dotakne tudi širšega konteksta. Kot pravi, takšne razlike niso naključne, temveč odražajo način razmišljanja in optimizacije, ki ga pripisuje predvsem azijskim trgom. »To je mindset - kako hitro lahko dostaviš, kako enostavno narediš proces in kako cenovno ostaneš relevanten,« poudarja. Po njegovem mnenju primer ni osamljen, temveč kaže na širši vzorec v različnih panogah.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Ob koncu objave se vpraša tudi o posledicah takšnih razlik: »Če pri očalih razlika izgleda tako … kaj se dogaja pri industrijah, kjer so vložki 30.000 evrov ali več?« S tem je avtor nakazal, da primer ne zadeva le nakupa očal, temveč širše razlike v delovanju trgov in načinu izvajanja storitev. Čeprav gre za osebno izkušnjo, zapis izpostavlja pomen hitrosti, učinkovitosti in cenovne dostopnosti. 

Več iz teme

očaladioptrijaizdelava očalnakup očal
ZADNJE NOVICE
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
PRAVI HIT

Film Hudičevka v Pradi 2 že podira rekorde, v kino derejo predvsem ...

Najboljši premierni vikend za film igralke Meryl Streep.
6. 5. 2026 | 10:16
10:14
Novice  |  Slovenija
SKRITA NEVARNOST V KLETEH IN SKLADIŠČIH

Hantavirus v središču pozornosti: kako nevaren je virus in kakšni so simptomi

Cepiva proti tej bolezni zaenkrat še ni na voljo.
6. 5. 2026 | 10:14
09:51
Šport  |  Športni trači
VOZIL TUDI BREZ IZPITA

Pri 18 letih Mark Kastelic realno: »Če bi hotel v formulo 1, bi moral biti že tam« (FOTO)

Slovenski najstnik je velik up svetovnega športnega avtomobilizma.
Roman Turnšek6. 5. 2026 | 09:51
09:27
Bralci
RJAVKASTE OBLOGE V BAZENIH

Zaskrbljen zaradi videza bazenov v slovenskih termah, vodstvo pojasnjuje: »Ne gre za neustreznost vode, ampak ...« (FOTO)

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije bazenov z rjavkastimi madeži in oblogami, zaskrbljen bralec pa nam je posredoval tudi svoje fotografije.
Kaja Grozina6. 5. 2026 | 09:27
09:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAHTEVA ODŠKODNINO

Medicinska sestra trdila, da možganske kapi niso prepoznali

Ženska je dejala, da jo je sestra po kapi poslala nazaj v sobo.
Jure Predanič6. 5. 2026 | 09:22
09:05
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Melani Mekicar: Zagotovo do Pahorja ne bova nežna

Nova voditeljica Talentov Melani Mekicar o karieri, prepoznavnosti in sanjskih vlogah, ki jih še želi uresničiti.
Teja Roglič6. 5. 2026 | 09:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki