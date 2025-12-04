Ne boste verjeli, kakšen avto je v Novem mestu zasegel Furs (FOTO)

Finančna uprava RS (Furs)je pred dnevi na območju Finančnega urada Novo mesto izvedla odmeven zaseg. V postopku izterjave so davčnemu dolžniku odvzeli luksuzni kabriolet BMW M8, ki velja za pravi cestni dragulj. Poudarili so, da gre so vozilo zasegli pravni osebi. Po navedbah Fursa je bil avtomobil prvič registriran leta 2022, njegova vrednost pa naj bi znašala okoli 100.000 evrov. Vozilo so zasegli pravni osebi, ki ni poravnala davčnega dolga.

BMW M8 pa ne bo ostal zaprt za ograjo: Furs napoveduje, da bo vozilo kmalu na voljo na javni dražbi. »Za kupca vozila na javni dražbi bo to kmalu priložnost, da se zapelje v res vrhunskem avtomobilu,« so še zapisali na družbenih omrežjih.

Inšpektorji tudi v romskem naselju

V zadnjem mesecu je sicer Furs na območju jugovzhodne Slovenije iz naslova nedavčnih obveznosti (v njih prevladuje dolg iz naslova policijskih glob), zarubil 14 vozil. Pri tem je skupen dolg 14 obravnavanih dolžnikov iz naslova nedavčnih obveznosti znašal 236.000 evrov oz. povprečno 16.857 evrov. Trije vozniki so na kraju samem poplačali 4600 evrov dolga in jim zaradi tega vozila niso zarubili. Je pa po tej akciji Fursa prišlo tudi do groženj na družbenih omrežjih, policija pa je storilca že prijela.