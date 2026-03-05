Ob vložitvi kandidature so kandidati, ki želijo v prihodnjih štirih letih sestavljati najvišji zakonodajni organ v državi, navedli tudi poklic, nekateri pa tudi izobrazbo. Le okoli 20 jih je navedlo izobrazbo politološke smeri. Poklica politik ni navedel nihče, so pa med njimi seveda številni, ki opravljajo politične funkcije že danes, od poslancev do ministrov in županov. Precej je tudi pravniških poklicev.

Nabor poklicev je zelo pester

Med kandidati je kar nekaj zanimivih poklicev, ki jih morda kdo na prvo žogo ne bi pričakoval v parlamentu, a gotovo prispevajo k reprezentativnosti list. Tako je denimo na listah najti nekaj športnih vaditeljev. Vaditeljica športnega plezanja Nali Belhar kandidira na listi Levice in Vesne. Na skupni listi Zelenih Slovenije in Stranke generacij kandidira trenerka juda Veronika Mohorič, na listi stranke Karla Erjavca Zaupanje je trenerka košarke Matejka Oprčkal, na listi Koalicije Alternativa za Slovenijo pa trenerka tantra hartma joge Nataša Možina.

Nekaj kandidatov se ukvarja tudi z umetnostjo. Med njimi so orkestrska glasbenica Eva Koprivšek Petkovšek (Levica in Vesna), profesor glasbe Kristjan Borovšak (Gibanje Svoboda), profesorica orgel in klavirja Tamara Krajnc (Resni.ca), slikarka Irena Kazazić (Pirati), glasbenik Martin Krauser (Mi, socialisti), kustos in muzejski svetovalec Gorazd Knific (Pirati), umetnica Martina Štirn (Koalicija Alternativa za Slovenijo) in plesni učitelj Tilen Rac (Mi, socialisti).

Na listi SD kandidira strokovna svetovalka v kostumnem oddelku Alvina Bajrami, med zanimivejšimi je tudi koordinator aktivnosti v Muzeju norosti Boris Bezjak (Gibanje Svoboda). Med kandidati je tudi nekaj knjižničarjev in bibliotekarjev. Prav tako sta med njimi frizerki Jerneja Likar Cuderman, ki kandidira za stranko Karla Erjavca Zaupanje, in Ajda Valant, ki kandidira za SNS. Na listi SNS sta še kozmetičarki Mirjam Čelec in Vera Jurak, maser Mitja Vladimir Bigec in natakarica Tjaša Založnik.

Med kandidati je 21 brezposelnih

Na listah je tudi nekaj kuharjev, Mitja Šalamun kandidira za stranko Resni.ca, Maja Jurše pa za SNS. Slaščičarka Natalija Šabeder kandidira na listi stranke Karla Erjavca Zaupanje, na listi Piratov pa hotelski receptor Emanuel Vida. Klinična dietetičarka Irena Hren kandidira na listi Levice in Vesne. Na listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča pa kandidira tudi direktorica pivovarne Green Gold Marta Rojnik.

Tudi nekaj mehanikov je najti na listah, Dean Martelanc kandidira za stranko Resni.ca, Haris Konjić in Zvonko Golobič pa na listi Mi, socialisti! Med poklici so še kurir, reševalec, rudar, mizar, montažer, gozdar, varilec, učitelj vožnje in vinar. Med kandidati je tudi varnostnica Marieta Stoimenova (Koalicija Alternativa za Slovenijo). Precej je tudi zdravnikov različnih specializacij, nekaj manj psihologov. Na listi SDS denimo kandidira klinična psihologinja Anja Rakuša Brus, na listi Mi, socialisti pa psihoanalitičarka Dorotea Pospihalj. Na listi SNS kandidira Alan Perry, ki je sicer navedel, da je brezposeln, glede na informacije, dostopne na spletu pa občasno predava o zavesti in zdravju. Med poklici, ki so jih kandidati navedli, pa kot najbolj zanimiva zagotovo izstopata apostol, kot se je opredelil Dušan Egidij Kubot Totislo (Zeleni Slovenije in Stranka generacij), ter nadsvečenik Čezvesoljske Zombi cerkve Ratko Stojiljković (Pirati).