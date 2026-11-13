Ne boste verjeli, koliko pokojnine ostane slovenski vdovi: »Država jih cuza do kosti!« (FOTO)

Na družbenem omrežju Facebook je pozornost vzbudila objava, ki razkriva težko življenjsko stisko vdove z dvema otrokoma. Ženska, ki bo kmalu dopolnila 59 let, je ostala brez zaposlitve, po operaciji pa nove službe ne uspe najti. Družina prejema družinsko pokojnino, vendar je znesek, ki ji po obveznih odtegljajih ostane, izjemno nizek. Iz obvestila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za november 2026 je razvidno, da ji od 213,22 evra pokojnine po plačilu obveznega zdravstvenega prispevka in prispevka za dolgotrajno oskrbo ostane le 171,73 evra.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Na njen položaj je opozorila druga ženska, ki je zgodbo delila na Facebooku. »Gospa prejema družinsko pokojnino, vdova z dvema otrokoma, od njenega dela pokojnine, ki bi bila 213,22 evra, gre 39,36 evra za obvezni zdravstveni prispevek, ki je bil prej 25 evrov, in 2,13 evra za dolgotrajno oskrbo. A se bo kdo ukvarjal z ljudmi z roba, ki jih država cuza do kosti?« je med drugim zapisala. Za Slovenske novice je pojasnila, da je želela opozoriti na stiske ljudi, ki se kljub izjemno nizkim prejemkom spoprijemajo z obveznimi odtegljaji.

»Objava je imela namen opozoriti, da se ljudje srečujejo s še bolj težkimi težavami,« nam je povedala sogovornica. Pojasnila je, da omenjeni znesek družinske pokojnine prejema vsak od treh družinskih članov, otroka pa se še šolata in prejemata tudi štipendijo. Skupni prejemki gospodinjstva so torej višji od zneska na objavljenem obvestilu, vendar to po njenem mnenju ne zmanjšuje problema visokih obveznih odtegljajev pri tako nizkih pokojninah. Ženski je svetovala, naj zaprosi za varstveni dodatek, saj bi ji lahko ustrezno priznana pravica omogočila tudi kritje obveznih prispevkov iz javnih sredstev. Kot je še pojasnila, je oziroma bo vložila tudi vlogo za denarno socialno pomoč. O upravičenosti do posameznih pravic bodo odločali pristojni organi.

Obvestilo o nakazilu. FOTO: Osebni Arhiv

»Ona bi morala preživljati otroke, ne pa obratno«

Sogovornica je prepričana, da bi moral sistem ljudem v takšnih okoliščinah zagotoviti večjo zaščito, predvsem pa jih pravočasno seznaniti s pravicami, ki jim pripadajo. »Gospa potrebuje malo pomoči, ko je v stiski,« je opozorila. Po njenem prepričanju bi morala država pri ljudeh z najnižjimi prejemki sama prevzeti breme obveznih prispevkov oziroma zagotoviti, da jim po odtegljajih ostane dovolj za osnovno preživetje. »Zdravstveni prispevek bi moral biti plačan šele, ko je zagotovljen minimum za življenje,« je povzela svoje stališče.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ob tem je izpostavila še posebej bolečo plat zgodbe: mati, ki bi si želela poskrbeti za svoja otroka, je zaradi življenjskih okoliščin sama odvisna od pomoči. »Ona bi morala preživljati otroke, ne pa obratno,« je poudarila. Zgodba opozarja na težak položaj ljudi, ki se po izgubi zaposlitve in zdravstvenih težavah znajdejo z izjemno nizkimi prejemki. Ob tem se kaže tudi pomen pravočasnega obveščanja o pravicah in oblikah pomoči, do katerih so upravičeni, saj se mnogi v zapletenem sistemu socialnih transferjev težko znajdejo.