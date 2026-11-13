Ne boste verjeli, koliko pokojnine ostane slovenski vdovi: »Država jih cuza do kosti!« (FOTO)

Na družbenem omrežju Facebook je pozornost vzbudila objava, ki razkriva težko življenjsko stisko vdove z dvema otrokoma. Ženska, ki bo kmalu dopolnila 59 let, je ostala brez zaposlitve, po operaciji pa nove službe ne uspe najti. Družina prejema družinsko pokojnino, vendar je znesek, ki ji po obveznih odtegljajih ostane, izjemno nizek. Iz obvestila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za november 2026 je razvidno, da ji od 213,22 evra pokojnine po plačilu obveznega zdravstvenega prispevka in prispevka za dolgotrajno oskrbo ostane le 171,73 evra.
»Objava je imela namen opozoriti, da se ljudje srečujejo s še bolj težkimi težavami,« nam je povedala sogovornica. Pojasnila je, da omenjeni znesek družinske pokojnine prejema vsak od treh družinskih članov, otroka pa se še šolata in prejemata tudi štipendijo. Skupni prejemki gospodinjstva so torej višji od zneska na objavljenem obvestilu, vendar to po njenem mnenju ne zmanjšuje problema visokih obveznih odtegljajev pri tako nizkih pokojninah. Ženski je svetovala, naj zaprosi za varstveni dodatek, saj bi ji lahko ustrezno priznana pravica omogočila tudi kritje obveznih prispevkov iz javnih sredstev. Kot je še pojasnila, je oziroma bo vložila tudi vlogo za denarno socialno pomoč. O upravičenosti do posameznih pravic bodo odločali pristojni organi.
Sogovornica je prepričana, da bi moral sistem ljudem v takšnih okoliščinah zagotoviti večjo zaščito, predvsem pa jih pravočasno seznaniti s pravicami, ki jim pripadajo. »Gospa potrebuje malo pomoči, ko je v stiski,« je opozorila. Po njenem prepričanju bi morala država pri ljudeh z najnižjimi prejemki sama prevzeti breme obveznih prispevkov oziroma zagotoviti, da jim po odtegljajih ostane dovolj za osnovno preživetje. »Zdravstveni prispevek bi moral biti plačan šele, ko je zagotovljen minimum za življenje,« je povzela svoje stališče.