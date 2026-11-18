Vplivneži so v zadnjih letih postali pomemben del oglaševalske industrije, sodelovanja z blagovnimi znamkami pa jim lahko prinašajo precejšnje prihodke. A koliko denarja se v resnici obrne za njihovimi objavami na družbenih omrežjih? Pogledali smo javno dostopne finančne podatke za leto 2025 in preverili poslovanje subjektov, povezanih s štirimi znanimi slovenskimi vplivneži: Jako Polakom, Katarino Benček, Leo Filipovič, bolj znano kot Lepa Afna, in Tejo Jugovic oziroma Cool Mamacito. Podatki razkrivajo precejšnje razlike, od več deset tisoč evrov pozitivnega poslovnega izida do visokih izgub.
Med pregledanimi vplivneži po seštevku prihodkov dveh poslovnih subjektov izstopa Jaka Polak, ki ga številni poznajo po njegovih humornih videoposnetkih na družbenih omrežjih. Njegov s. p., registriran za marketinške storitve, je leta 2025 ustvaril 47.316 evrov prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 37.802 evra. Toda to še zdaleč ni celotna poslovna slika. Polak je namreč 27. marca 2025 registriral tudi podjetje MP digital, d. o. o., katerega je edini lastnik in direktor. Podjetje, ki se ukvarja z oglaševalskimi storitvami, je že v prvem, nepolnem letu poslovanja ustvarilo 84.402 evra prihodkov in 28.763 evrov čistega dobička.
Če seštejemo podatke obeh poslovnih subjektov, pridemo do 131.719 evrov prihodkov in 66.565 evrov pozitivnega čistega poslovnega izida v letu 2025. Pri tem velja poudariti, da gre za seštevek rezultatov dveh ločenih subjektov. Morebitni medsebojni posli niso izločeni, prav tako ti zneski ne predstavljajo Polakovega osebnega neto zaslužka. Vplivnež je sicer že javno spregovoril o denarju, ki ga prinaša ustvarjanje spletnih vsebin. Septembra letos naj bi zgolj s sodelovanji ustvaril 17.710 evrov prihodkov brez DDV, kar dodatno kaže na obseg njegove poslovne dejavnosti.
Zanimiv je tudi podatek o kapitalu družbe, ki je ob koncu leta 2025 znašal negativnih 99.314 evrov. Družba je imela poleg tega izkazanih približno 122.527 evrov dolgoročnih obveznosti. Negativen kapital in izguba sicer sama po sebi še ne pomenita, da je podjetje insolventno ali da ne poravnava svojih obveznosti. Po podatkih poslovnega portala CompanyWall je družba še vedno aktivna, njen transakcijski račun pa ni blokiran. Kot direktor podjetja je naveden Anže Leskovar, Lea Filipovič pa ostaja njegova stoodstotna lastnica.
Finančni podatki štirih znanih vplivnežev kažejo, da je lahko poslovanje v svetu družbenih omrežij zelo različno. Pri nekaterih se letni prihodki merijo v več deset tisoč oziroma več kot sto tisoč evrih, drugi pa kljub veliki spletni prepoznavnosti poslujejo z izgubo. Ob tem je pomembno razlikovati med prihodki, dobičkom podjetja in dejanskim osebnim zaslužkom. Poslovni subjekti imajo lahko različne stroške, od zaposlenih in zunanjih sodelavcev do oglaševanja, opreme in drugih storitev. Lastniki podjetij si lahko izplačujejo plače ali druga plačila, ki jih zgolj iz podatka o čistem poslovnem izidu ni mogoče razbrati.