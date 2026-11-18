Vplivneži so v zadnjih letih postali pomemben del oglaševalske industrije, sodelovanja z blagovnimi znamkami pa jim lahko prinašajo precejšnje prihodke. A koliko denarja se v resnici obrne za njihovimi objavami na družbenih omrežjih? Pogledali smo javno dostopne finančne podatke za leto 2025 in preverili poslovanje subjektov, povezanih s štirimi znanimi slovenskimi vplivneži: Jako Polakom, Katarino Benček, Leo Filipovič, bolj znano kot Lepa Afna, in Tejo Jugovic oziroma Cool Mamacito. Podatki razkrivajo precejšnje razlike, od več deset tisoč evrov pozitivnega poslovnega izida do visokih izgub.

Med pregledanimi vplivneži po seštevku prihodkov dveh poslovnih subjektov izstopa Jaka Polak, ki ga številni poznajo po njegovih humornih videoposnetkih na družbenih omrežjih. Njegov s. p., registriran za marketinške storitve, je leta 2025 ustvaril 47.316 evrov prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 37.802 evra. Toda to še zdaleč ni celotna poslovna slika. Polak je namreč 27. marca 2025 registriral tudi podjetje MP digital, d. o. o., katerega je edini lastnik in direktor. Podjetje, ki se ukvarja z oglaševalskimi storitvami, je že v prvem, nepolnem letu poslovanja ustvarilo 84.402 evra prihodkov in 28.763 evrov čistega dobička.

Prihodki. FOTO: Companywall/Ajpes

Če seštejemo podatke obeh poslovnih subjektov, pridemo do 131.719 evrov prihodkov in 66.565 evrov pozitivnega čistega poslovnega izida v letu 2025. Pri tem velja poudariti, da gre za seštevek rezultatov dveh ločenih subjektov. Morebitni medsebojni posli niso izločeni, prav tako ti zneski ne predstavljajo Polakovega osebnega neto zaslužka. Vplivnež je sicer že javno spregovoril o denarju, ki ga prinaša ustvarjanje spletnih vsebin. Septembra letos naj bi zgolj s sodelovanji ustvaril 17.710 evrov prihodkov brez DDV, kar dodatno kaže na obseg njegove poslovne dejavnosti.

Skoraj 115 tisočakov prihodkov

Katarina Benček FOTO: Instagram

Precej uspešno je v letu 2025 poslovala tudi, ki je prepoznavnost zgradila predvsem z vsebinami o potovanjih, življenjskem slogu in sodelovanji z različnimi blagovnimi znamkami. Njen s. p., ki posluje pod imenom Rebel on the Way, je ustvaril 114.951 evrov prihodkov in 27.556 evrov čistega poslovnega izida. Kljub pozitivnim številkam pa primerjava s preteklim letom kaže na zmanjšanje prihodkov. Leta 2024 jih je namreč ustvarila 135.900 evrov, njen čisti poslovni izid pa je znašal 43.889 evrov. Prihodki so se torej v enem letu zmanjšali za približno 15 odstotkov, pozitivni poslovni izid pa za dobrih 37 odstotkov. Benčkova sicer s svojimi sledilci redno deli utrinke iz zasebnega življenja, potovanj in družinskega vsakdana, njena spletna prepoznavnost pa je povezana tudi s številnimi poslovnimi sodelovanji.

Dobički in izgube. FOTO: Companywall/Ajpes

Lepa Afna že tretje leto zapored posluje z izgubo

FOTO: Žiga Intihar/gettyimages

Povsem drugačno sliko kaže poslovanje podjetja Lepa Afna, katerega lastnica je vplivnica Lea Filipovič. Podjetje je leta 2025 ustvarilo 41.917 evrov prihodkov, poslovno leto pa zaključilo s kar 37.778 evri izgube. Še posebej zanimiva je primerjava zadnjih treh let. Leta 2023 je družba ustvarila 85.258 evrov prihodkov in 25.738 evrov izgube. Leta 2024 so prihodki znašali 73.105 evrov, izguba pa 20.538 evrov. Lani so se prihodki dodatno zmanjšali, izguba pa občutno povečala. Podatki tako kažejo, da je podjetje v treh letih ustvarilo skupno približno 84 tisoč evrov izgub. Njegovi prihodki so se v primerjavi z letom 2024 zmanjšali za skoraj 43 odstotkov.

Podjetje Lepe Afne. FOTO: Companywall/Ajpes

Zanimiv je tudi podatek o kapitalu družbe, ki je ob koncu leta 2025 znašal negativnih 99.314 evrov. Družba je imela poleg tega izkazanih približno 122.527 evrov dolgoročnih obveznosti. Negativen kapital in izguba sicer sama po sebi še ne pomenita, da je podjetje insolventno ali da ne poravnava svojih obveznosti. Po podatkih poslovnega portala CompanyWall je družba še vedno aktivna, njen transakcijski račun pa ni blokiran. Kot direktor podjetja je naveden Anže Leskovar, Lea Filipovič pa ostaja njegova stoodstotna lastnica.

Teja Jugovic odprla novo podjetje

FOTO: Arhiv

Med bolj prepoznavnimi slovenskimi vplivnicami je tudi Teja Jugovic, ki jo sledilci poznajo pod vzdevkom Cool Mamacita. Njeno poslovanje je nekoliko težje primerjati s preostalimi, saj je leta 2025 ustanovila novo družbo TEJANI, d. o. o., v preteklosti pa je dejavnost opravljala tudi kot samostojna podjetnica. Nova družba, registrirana aprila 2025, je v letu ustanovitve ustvarila 24.543 evrov prihodkov in 8.549 evrov čistega dobička. Za primerjavo: njen prejšnji s. p. je leta 2024 ustvaril približno 168.754 evrov prihodkov. Vendar teh dveh številk ni mogoče neposredno primerjati, saj gre za različna poslovna subjekta in različni obdobji poslovanja. Podatek o prihodkih nove družbe zato ne pomeni nujno, da so se skupni prihodki vplivnice tako izrazito zmanjšali.

Finančni podatki štirih znanih vplivnežev kažejo, da je lahko poslovanje v svetu družbenih omrežij zelo različno. Pri nekaterih se letni prihodki merijo v več deset tisoč oziroma več kot sto tisoč evrih, drugi pa kljub veliki spletni prepoznavnosti poslujejo z izgubo. Ob tem je pomembno razlikovati med prihodki, dobičkom podjetja in dejanskim osebnim zaslužkom. Poslovni subjekti imajo lahko različne stroške, od zaposlenih in zunanjih sodelavcev do oglaševanja, opreme in drugih storitev. Lastniki podjetij si lahko izplačujejo plače ali druga plačila, ki jih zgolj iz podatka o čistem poslovnem izidu ni mogoče razbrati.