Ne boste verjeli svojim očem: upokojencem iz Horjula v vročini naredili nekaj nenavadnega (FOTO)

Poletna vročina je znova močno pritisnila, temperature pa so se v več delih države povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija. Napovedi za Ljubljano, Maribor in Koper kažejo, da bo zelo toplo oziroma vroče tudi v prihodnjih dneh, ponekod pa lahko osvežitev prinesejo nevihte. Najbolj na udaru so ranljive skupine, med katere sodijo starejši, otroci in ljudje z nekaterimi kroničnimi boleznimi. NIJZ ob visokih temperaturah svetuje umik v senco ali hladnejše prostore, omejitev telesne dejavnosti ter zadostno uživanje brezalkoholnih tekočin, najbolje vode.

Razigranost nima starostne meje

V DEOS Centru starejših Horjul so se vročemu dnevu zoperstavili na nekoliko drugačen in precej bolj zabaven način. Stanovalcem so pripravili vodne igre, med katerimi ni manjkalo škropljenja, smeha, navijanja in dobre volje. Ob fotografijah razigranih stanovalcev so zapisali: »V DEOS Centru starejših Horjul smo poletni dan popestrili z vodnimi igrami. Škropljenje, vodni izzivi in razigrano navijanje so za trenutek prebudili otroka v vsakem izmed nas.«

V centru so ob tem dokazali, da leta niso ovira za sproščeno poletno zabavo. »Otroška razposajenost nima starostne meje – potrebuje le pravo družbo, kanček poguma in veliko dobre volje,« so še dodali. Fotografije nasmejanih starostnikov so pokazale, da lahko nekaj vode in prava družba še tako vroč dan spremenita v nepozabno doživetje. Ker naj bi visoke temperature vztrajale tudi proti koncu tedna, bo podobnih načinov ohlajanja najbrž še veliko. V Horjulu pa so recept očitno že našli: senca, voda in obilo smeha.