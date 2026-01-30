Ne, Ivo Boscarol ne promovira aplikacije, ki vam nakazuje 30 tisoč evrov mesečno

Bralci ste nas opozorili, da se po družbenem omrežju Facebook širi nenavadno pričevanje slovenskega poslovneža Iva Boscarola. V pogovoru z voditeljico Delovega podkasta Supermoč Petro Kovič naj bi razkrival nekakšno zaroto vladajočih elit in gledalce vabil k nameščanju aplikacije, s katero naj bi čez noč obogateli. Treba se je samo registrirati in nakazati 250 evrov, zatrjuje oseba na posnetku, ki naj bi bila Ivo Boscarol.

Posnetek iz ponarejenega in s pomočjo AI modificiranega pogovora z Ivom Boscarolom. NE NASEDAJTE, GRE ZA PREVARO!

Na Slovenskih novicah opozarjamo bralce: bodite pozorni, gre za nov primer prevare! Če smo doslej spremljali poskuse prevar, ki so temeljili na ponarejenih novinarskih člankih, so se v dobi nezadržne rasti umetne inteligence začeli pojavljati videoposnetki, ki izgledajo kot pravi. Gre za t.i. deepfake mehanizme, kjer zlikovci zlorabijo podobo znanih osebnosti s ciljem preslepitve uporabnikov. Tem osebam dajo tuj glas in vse skupaj zmontirajo v posnetek, ki izgleda kot pravi. Naivni uporabnik tako lahko res misli, da gleda pravega znanega Slovenca, ki razkriva barabije vladajočih in jim želi omogočiti bogastvo brez truda.

Naš nasvet je enak kot vedno: pamet v roke, včasih nas zdrava kmečka pamet lahko reši pred pogubo. Če so obljube prelepe, da bi bile resnične, potem niso resnične. Tudi v tem primeru boste naivneži, ki bi nasedli lažnemu Boscarolu, nasrkali: da bi obogateli, bi morali najprej nakazati 250 evrov goljufom. Seveda jih ne bi nikoli več videli.

Slovenske novice svetujejo: na facebooku vedno preverite sledeče: Je objava prelepa, da bi bila resnična? Potem ni resnična. Če vam nekdo ponuja 30 tisoč evrov kar tako, ste lahko prepričani, da gre za nateg.

Ali morate za prejem bogastva karkoli storiti? Pustiti osebne podatke, napisati bančni račun? Morda celo nakazati nekaj denarja? To vse so znaki za alarm!

Kdo je avtor objave na facebooku? Če so to generična imena kot so "News 24", "Find out the news" ali kako tretje čudno ime, je to znak za alarm. Prave Slovenske novice imajo na facebooku lastno ime označeno z modro verifikacijsko kljukico.

Ali ste ob kliku preusmerjeni na neko čudno domeno, na primer techfusionnow? Čestitamo, bili ste žrtev prevare. Prave Slovenske novice domujejo zgolj in samo na naslovu slovenskenovice.si oziroma slovenskenovice.delo.si.

Je naslov pretirano šokanten ali neverjeten? Potem gre skoraj gotovo za nateg. Čudne stvari se dogajajo dandanes in včasih kakšni novici res težko verjamemo. A če bo novica vidna le na facebooku, na našem portalu slovenskenovice.si pa ne, potem gre za laž.

Tudi Golob žrtev zlorabe

Zloraba Boscarola pa ni edina, ki se širi po družbenih omrežjih. Nedavno smo poročali o lažni novici o premierju Robertu Golobu. Zaradi zlorabe grafične podobe Slovenskih novic daje vtis, da smo jo objavili mi. Ker gre za plačano objavo na facebooku, je stvar resna, saj predstavlja kibernetski napad na premierja naše države s ciljem širiti dezinformacije. Če na tako objavo naletite, ne klikajte nanjo, ne širite je in se ne pustite ujeti na limanice. Objava namreč vodi na neznano spletno stran, ki vam bo na računalnik verjetno namestila viruse ali pa vam bo poskušala prodati nategunske kriptovalute s ciljem, da vam neznanci izpraznijo bančni račun. S podobnimi objavami so se v zadnjih mesecih soočali številni znani Slovenci, na primer Tina Maze.