Ne kaže dobro: V Slovenijo prišle nevihte, možna je toča, stopnja nevarnosti je povišana

Sprva smo imeli danes sončno in vroče vreme z najvišjimi temperaturami okrog 30 stopinj Celzija, a vreme se je nato poslabšalo. Na severu Slovenije so začele nastajati prve nevihte. Te bodo lahko v prihodnjih urah tudi močnejše. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je čez dan napovedala, da se bodo popoldne in zvečer vzdolž meje z Avstrijo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, v nekaterih severnih krajih pa padavine pričakuje tudi ponoči.

Na Facebook strani Neurje.si so svojo prvo današnjo vremensko napoved popoldne zaostrili. Stopnjo nevarnosti so zvišali na 2. Po njihovi novi napovedi bi lahko v večernih urah severovzhod Slovenije iz smeri Avstrije prešla močna nevihta. To bi po njihovi oceni poleg sunkov vetra lokalno lahko spremljala tudi toča. Neurje bi se lahko pomikalo mimo Podravja proti Pomurju. Opozarjajo, da bo na omenjenem območju izrazitejše vetrovno striženje, kar pomeni, da bo v nižjih plasteh pihal vzhodni veter, v višjih plasteh pa močan zahodni veter. Po njihovih besedah lahko takšen vetrovni profil v določeni fazi razvoja nevihte okrepi vrtenje njenega vzgornika.

Napoved za prihodnje dni

Jutri se bo vreme umirilo. Arso napoveduje, da bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, a se bo nato čez dan delno razjasnilo. Ob tem bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Toplo bo, a brez izrazite vročine. Najvišje dnevne temperature bodo po napovedi Arsa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Za sredo dopoldan napoveduje pretežno jasno vreme, za popoldan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Brez dežja ne bo šlo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, so zapisali. Lepše bo predvidoma v četrtek, saj kaže na pretežno jasno vreme.