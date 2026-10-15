Ne le za znanost, veliko je naredil tudi za Slovence

Pred več kot stoletjem in pol sta se na Manhattnu po naključju srečala dva rojaka z območja nekdanje Jugoslavije; znameniti srbsko-ameriški znanstvenik in izumitelj Mihajlo Pupin (1854–1935) ter Slovenec Mihael Lukanič (1820–1912), doma iz Močil pri Starem trgu ob Kolpi. Njuno prijateljstvo – Mihajlo je štel 20, Mihael pa 34 let – bi danes najverjetneje ostalo pozabljeno, če ga Pupin ne bi opisal v svoji avtobiografiji Od pastirja do izumitelja. Zgodbo je iz arhivov po več kot 100 letih izbrskal Boris Belingar, 72-letni slovenski rojak iz Beograda, in jo predstavil v knjigi Neznanec z Manhattna.

Čisto naključje

Predstavitev knjige v Starem trgu ob Kolpi, rojstnem kraju Lukaniča, je bila zato še posebno simbolična. Pritegnila je veliko pozornosti. Belingar je namreč z dolgoletnim raziskovanjem znova povezal krajevno zgodovino z eno najbolj znanih osebnosti slovenskega in ameriškega prostora. Avtor je povedal, da ga je v raziskovanje Pupinovega življenja in njegove povezave z Lukaničem pripeljalo čisto naključje. Sprva se je ukvarjal z drugo zgodbo, nato pa je naletel na fotografijo pravoslavnega duhovnika Vase Živkovića. Ko je začel raziskovati njegovo življenje, je ugotovil, da je Živković finančno podpiral mladega Pupina in mu pomagal pri nadaljnjem šolanju. To ga je spodbudilo k podrobnejšemu branju Pupinove avtobiografije. »In potem se je zgodba začela odpirati,« je povedal Belingar.

Imel je dostop do vplivnih ljudi ameriške delegacije na pariški mirovni konferenci.

Pupin je zapisal, da je bil najdragocenejši prijatelj od prvih in težkih let bivanja v Ameriki prav Lukanič, pravi Slovenec, tako po rodu kakor tudi po miselnosti. »Bil je blag dobrotnik kakor vsi drugi Slovenci, ki so prihajali vsako leto v mojo rodno vas z visokimi krošnjami, polnimi pestrih drobnarij,« je zapisal Pupin. Tudi Lukanič je bil v mladih letih eden od teh slovenskih mučenikov, ki so s težkimi krošnjami na plečih hodili peš po Banatu od vasi do vasi in iskali zaslužka v skromni trgovini, s prodajo suhe robe. Ljubeznivo gostoljubnost, ki jo je našel v hiši njegovega očeta v Idvoru, je stokratno poplačal v New Yorku z izrednim gostoljubjem do Pupina. »Njuni poti sta se mnogo let pozneje znova prekrižali onstran luže. Pupin je nekega dne na trgovini zagledal priimek Lukanič. Pomislil je, da je našel rojaka in da bo lahko z njim govoril srbsko. Ko sta spregovorila, pa je ugotovil, da je Lukanič Slovenec. Še več. Pogovor je šel tako daleč, da se je Lukanič spomnil Mihajlovega očeta Koste, ko je bil pri njih. Če Pupin tega ne bi zapisal, mi za to danes sploh ne bi vedeli,« je poudaril Belingar.

Dobil pulitzerja

Še bolj nenavadno je, da se po izidu Pupinove avtobiografije leta 1923 skoraj nihče ni podrobneje ukvarjal z zgodbo o Lukaniču. Prav zato je Belingarjevo raziskovanje toliko bolj dragoceno. Ob predstavitvi je spregovoril tudi o Pupinovi vlogi pri prizadevanjih za določitev meja po prvi svetovni vojni. »Pupin je imel zaradi svojih poznanstev v ZDA, tudi z ameriškim predsednikom Woodrowom Wilsonom, dostop do vplivnih ljudi ameriške delegacije na pariški mirovni konferenci. To je pomembno vplivalo tudi na prizadevanja glede slovenskega ozemlja, ki ga je želela dobiti Italija,« je poudaril Belingar. Zato bi morali o Pupinu govoriti veliko več, ne samo kot o znanstveniku, ampak tudi o tem, kaj je naredil za Slovenijo in Slovence.

Pupin in Lukanič, velika prijatelja VIR: Knjiga Neznanec z Manhattna

Hiša v Močilah, kjer živi Lukaničev prapranečak.FOTO: Milan Glavonjić

»Meseca marca leta 1919. me je Nikola Pašić pismeno pozval, naj pridem v Pariz, kjer se je pokazala potreba, da sodelujem z jugoslovenskimi delegati na mirovni konferenci. Odzval sem se pozivu in prispel okrog 1. aprila istega leta v Pariz, kjer mi je rekel Pašić: 'Vaša pomoč nam je potrebna pri naših pogajanjih z ameriškimi delegati na mirovni konferenci,'« je Pupin zapisal v svoji knjigi Od pastirja do izumitelja, za katero je, mimogrede, istega leta dobil prestižno Pulitzerjevo nagrado. »'Znano mi je, da Vas ti osebno poznajo in visoko cenijo Vaše mišljenje,' je nadaljeval Pašić. 'Italija nam dela velike težkoče v vprašanjih, ki se nanašajo na Dalmacijo, Istro, Kranjsko in Koroško. Gorica in Gradiška sta definitivno izgubljeni. Vaše ime nam je mnogo pomagalo pri ameriških delegatih v našem sporu z Rumunijo in srbski Banat je bil rešen. Še bolj pa nam je potrebna ameriška pomoč v sporu z Italijo.'«

Častni občan

Iz teh besed je Pupin dodobra spoznal, kakšna je njegova naloga na mirovni konferenci. »Ko mi je Pašić dejal, da vprašanje Kranjske in Koroške še ni rešeno, sem takoj spoznal, da se mi zdaj ponuja priložnost, da se vsaj delno oddolžim profesorju Kosu, prav tako Slovencu, ki je bil moj učitelj v šoli v Pančevu, in Lukaniču, ki sta dvignila Slovenijo v moji hvaležni duši na visoko mesto,« je zapisal Pupin. In pomislil, da je usoda, ki je njiju dva napotila, da sta mu pomagala v otroštvu, prav tako določila, da on v zrelih letih pomaga njuni Kranjski in Koroški. Slovenski delegati na mirovni konferenci v Parizu o Kosu in Lukaniču niso nikoli ničesar slišali, zato niso mogli v celoti razumeti njegovega navdušenega zavzemanja za Prekmurje, Kranjsko in Koroško.

1923. je izšla Pupinova avtobiografija.

»Tukaj želim povedati samo to, da me je Bled za moje skromne zasluge na mirovni konferenci bogato nagradil s tem, da me je leta 1921 izvolil za častnega občana. Kaj bi danes rekla pokojna Kos in Lukanič, če bi se zbudila in slišala, da sem častni občan blejske občine in da se zdaj tiska moja avtobiografija v slovenskem jeziku. Zdi se mi, kot da slišim šepet njunega skrivnostnega glasu: 'Čudodejna je ljubezen, ki povezuje Srba s Slovencem, in v tej ljubezni živi najmočnejša vera v sijajno prihodnost jugoslovanskega naroda.'« Edina sled Lukaniča je prapranečak Vinko, ki živi v Močilah, v Starem trgu ob Kolpi.